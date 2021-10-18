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Украина останется без дополнительного газа от "Газпрома"
Украина останется без дополнительного газа от "Газпрома"
"Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину
2021-10-18T16:25+0300
2021-10-18T16:25+0300
газ
украина
газпром
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КИШИНЕВ, 18окт - Sputnik. Российский "Газпром" не планирует бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на следующий месяц, передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.Всего на аукционе предлагалось забронировать на ноябрь "твердые" мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины в объеме 9,8 миллиона кубометров в сутки. Но это предложение осталось невостребованным, как и на предыдущем аукционе, где предлагались дополнительные мощности на октябрь.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров. Однако в текущем октябре "Газпром" прокачивает через украинскую ГТС 85-89 миллионов кубометров в сутки. Транзит сократился с 1 октября, после запуска поставок газа в Венгрию по новому маршруту - через "Турецкий поток".
https://ru.sputnik.md/20211013/smi-ukraina-narastila-reeksport-gaza-v-evropu-45472355.html
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газ, украина, газпром

Украина останется без дополнительного газа от "Газпрома"

16:25 18.10.2021
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© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
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"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину в ноябре.
КИШИНЕВ, 18окт - Sputnik. Российский "Газпром" не планирует бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на следующий месяц, передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе предлагалось забронировать на ноябрь "твердые" мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины в объеме 9,8 миллиона кубометров в сутки. Но это предложение осталось невостребованным, как и на предыдущем аукционе, где предлагались дополнительные мощности на октябрь.
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13 октября, 12:50
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Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров. Однако в текущем октябре "Газпром" прокачивает через украинскую ГТС 85-89 миллионов кубометров в сутки. Транзит сократился с 1 октября, после запуска поставок газа в Венгрию по новому маршруту - через "Турецкий поток".
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