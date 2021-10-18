https://ru.sputnik.md/20211018/vadim-cheban-trudnosti-peregovor-gazpromom-45685865.html

Вадим Чебан сообщил, в чем трудности переговоров с "Газпромом"

Вадим Чебан сообщил, в чем трудности переговоров с "Газпромом"

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, в чем трудности переговоров с "Газпромом"

2021-10-18T22:21+0300

2021-10-18T22:21+0300

2021-10-18T22:21+0300

экономика

газпром

вадим чебан

переговоры

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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В переговорах с "Газпромом" о контракте на поставку газа в Молдову самые непростые дискуссии идут по темам исторических долгов за газ и внедрения Третьего энергетического пакета.Об этом в телеэфире заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. По его словам, эти темы обсуждались еще на совместном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова, которое состоялось 2 октября 2020 года.По его словам, "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о подписании нового контракта в июне. Молдавское предприятие рассчитывало на продление контракта на новый трехлетний период и выступало за сохранение прежних условий с гибридной формулой расчета цен. Вадим Чебан сообщил, что эта гибридная формула позволила бы Молдове получать газ по среднегодовой цене в 200 долларов за тысячу кубометров."Это означает, что в первом квартале года, с января по март включительно, мы рассчитываем цены на основе нефтяной индексации, и та же формула применяется и для четвертого квартала. А с апреля по сентябрь применяется ценовой коридор, который используется в контрактах "Газпрома" с компаниями в Германии, Австрии, Словакии, Венгрии", — сказал глава "Молдовагаза".Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 13 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну объявил "режим тревоги" в энергетическом секторе.Ранее Спыну был на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По возвращении из России министр признал, что встречи с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером не было. Она состоялась только с Еленой Бурмистровой, вице-председателем "Газпрома" и гендиректором "Газпром экспорта".По словам вице-премьера, он просил поставщика продлить контракт на год на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений сторон."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал - 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года - 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", - добавил вице-премьер.Чиновник сказал, что ответа от России пока нет, условия контракта будут обсуждаться в течение текущего месяца.Спыну также добавил, что, если не будет достигнуто соглашение с Россией, у правительства все еще есть альтернативный план.Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен.

https://ru.sputnik.md/20211018/postavki-gaza-v-moldovu-chego-zhdat-ot-vizita-vitse-premera-spynu-v-polshu-45684011.html

https://ru.sputnik.md/20211018/byudzhetnyy-uchrezhdeniy-gagauzia-dengi-oplata-schet-gaz-45674288.html

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газпром, вадим чебан, переговоры