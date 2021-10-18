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Вадим Чебан сообщил, в чем трудности переговоров с "Газпромом"
Вадим Чебан сообщил, в чем трудности переговоров с "Газпромом"
Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, в чем трудности переговоров с "Газпромом"
2021-10-18T22:21+0300
2021-10-18T22:21+0300
экономика
газпром
вадим чебан
переговоры
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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В переговорах с "Газпромом" о контракте на поставку газа в Молдову самые непростые дискуссии идут по темам исторических долгов за газ и внедрения Третьего энергетического пакета.Об этом в телеэфире заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. По его словам, эти темы обсуждались еще на совместном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова, которое состоялось 2 октября 2020 года.По его словам, "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о подписании нового контракта в июне. Молдавское предприятие рассчитывало на продление контракта на новый трехлетний период и выступало за сохранение прежних условий с гибридной формулой расчета цен. Вадим Чебан сообщил, что эта гибридная формула позволила бы Молдове получать газ по среднегодовой цене в 200 долларов за тысячу кубометров."Это означает, что в первом квартале года, с января по март включительно, мы рассчитываем цены на основе нефтяной индексации, и та же формула применяется и для четвертого квартала. А с апреля по сентябрь применяется ценовой коридор, который используется в контрактах "Газпрома" с компаниями в Германии, Австрии, Словакии, Венгрии", — сказал глава "Молдовагаза".Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 13 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну объявил "режим тревоги" в энергетическом секторе.Ранее Спыну был на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По возвращении из России министр признал, что встречи с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером не было. Она состоялась только с Еленой Бурмистровой, вице-председателем "Газпрома" и гендиректором "Газпром экспорта".По словам вице-премьера, он просил поставщика продлить контракт на год на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений сторон."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал - 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года - 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", - добавил вице-премьер.Чиновник сказал, что ответа от России пока нет, условия контракта будут обсуждаться в течение текущего месяца.Спыну также добавил, что, если не будет достигнуто соглашение с Россией, у правительства все еще есть альтернативный план.Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен.
https://ru.sputnik.md/20211018/postavki-gaza-v-moldovu-chego-zhdat-ot-vizita-vitse-premera-spynu-v-polshu-45684011.html
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Александр Исаев
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газпром, вадим чебан, переговоры

Вадим Чебан сообщил, в чем трудности переговоров с "Газпромом"

22:21 18.10.2021
125
© Sputnik / Mihai CarausMoldovagaz
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Глава "Молдовагаза" сообщил, что самые непростые дискуссии идут по вопросам исторических долгов и внедрения Третьего энергетического пакета.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В переговорах с "Газпромом" о контракте на поставку газа в Молдову самые непростые дискуссии идут по темам исторических долгов за газ и внедрения Третьего энергетического пакета.
Об этом в телеэфире заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. По его словам, эти темы обсуждались еще на совместном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова, которое состоялось 2 октября 2020 года.

Обсуждалось продление контракта, были дискуссии на правительственном уровне с участием "Молдовагаза", "Газпрома", других учреждений энергетического сектора. Однако большого прогресса достигнуто не было.

Vadim Ceban - Sputnik Молдова
Вадим Чебан
Глава "Молдовагаза"
По его словам, "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о подписании нового контракта в июне. Молдавское предприятие рассчитывало на продление контракта на новый трехлетний период и выступало за сохранение прежних условий с гибридной формулой расчета цен.
Поставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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Поставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу
21:16
313
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Вадим Чебан сообщил, что эта гибридная формула позволила бы Молдове получать газ по среднегодовой цене в 200 долларов за тысячу кубометров.
"Это означает, что в первом квартале года, с января по март включительно, мы рассчитываем цены на основе нефтяной индексации, и та же формула применяется и для четвертого квартала. А с апреля по сентябрь применяется ценовой коридор, который используется в контрактах "Газпрома" с компаниями в Германии, Австрии, Словакии, Венгрии", — сказал глава "Молдовагаза".

Ситуация с газом в Молдове

Напомним, 13 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну объявил "режим тревоги" в энергетическом секторе.
Ранее Спыну был на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По возвращении из России министр признал, что встречи с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером не было. Она состоялась только с Еленой Бурмистровой, вице-председателем "Газпрома" и гендиректором "Газпром экспорта".
По словам вице-премьера, он просил поставщика продлить контракт на год на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений сторон.
Детсад №1 в Кирсово - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ
17:18
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"Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал - 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года - 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", - добавил вице-премьер.
Чиновник сказал, что ответа от России пока нет, условия контракта будут обсуждаться в течение текущего месяца.
Спыну также добавил, что, если не будет достигнуто соглашение с Россией, у правительства все еще есть альтернативный план.
Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен.
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