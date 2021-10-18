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Вернидуб – о потерях "Шерифа" перед игрой с "Интером" в Лиге чемпионов

Вернидуб – о потерях "Шерифа" перед игрой с "Интером" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб назвал игроков, которые не смогут выйти на поле стадиона "Сан-Сиро" в матче против "Интера".

2021-10-18T21:27+0300

2021-10-18T21:27+0300

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спорт

игра

фк "шериф"

лига чемпионов

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ТИРАСПОЛЬ, 18 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Перед поединком группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером" в "Шерифе" есть кадровые потери. Об этом заявил Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции в Милане.По словам украинского специалиста, во вторник будет интересная игра против топового европейского клуба."Серьезный клуб, постоянный участник Лиги чемпионов. Надеюсь, что мои ребята завтра выйдут на этот шикарный стадион и покажут себя с лучшей стороны. Я надеюсь на хорошую игру со стороны обеих команд", - отметил Юрий Вернидуб.Гвинейский нападающий тираспольского клуба Момо Янсане заострил внимание на боевом настрое желто-черных."Мы здесь, в Милане, и готовы на все 100 %. У нас хорошая группа и думаю, мы покажем достойную игру против "Интера тоже", - отметил Момо Янсане.После пресс-конференции "Шериф" познакомился со стадионом "Сан-Сиро", на котором проведет открытую тренировку. Ну а завтра – матч. Поединок 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Шериф" - "Интер" состоится 19 октября. Начало матча в 22.00.

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игра, фк "шериф", лига чемпионов