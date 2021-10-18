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Вернидуб – о потерях "Шерифа" перед игрой с "Интером" в Лиге чемпионов
Вернидуб – о потерях "Шерифа" перед игрой с "Интером" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб назвал игроков, которые не смогут выйти на поле стадиона "Сан-Сиро" в матче против "Интера".
2021-10-18T21:27+0300
2021-10-18T21:27+0300
2021-10-18T21:44+0300
спорт
игра
фк "шериф"
лига чемпионов
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ТИРАСПОЛЬ, 18 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Перед поединком группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером" в "Шерифе" есть кадровые потери. Об этом заявил Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции в Милане.По словам украинского специалиста, во вторник будет интересная игра против топового европейского клуба."Серьезный клуб, постоянный участник Лиги чемпионов. Надеюсь, что мои ребята завтра выйдут на этот шикарный стадион и покажут себя с лучшей стороны. Я надеюсь на хорошую игру со стороны обеих команд", - отметил Юрий Вернидуб.Гвинейский нападающий тираспольского клуба Момо Янсане заострил внимание на боевом настрое желто-черных."Мы здесь, в Милане, и готовы на все 100 %. У нас хорошая группа и думаю, мы покажем достойную игру против "Интера тоже", - отметил Момо Янсане.После пресс-конференции "Шериф" познакомился со стадионом "Сан-Сиро", на котором проведет открытую тренировку. Ну а завтра – матч. Поединок 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Шериф" - "Интер" состоится 19 октября. Начало матча в 22.00.
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игра, фк "шериф", лига чемпионов
Вернидуб – о потерях "Шерифа" перед игрой с "Интером" в Лиге чемпионов
21:27 18.10.2021 (обновлено: 21:44 18.10.2021)
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб назвал игроков, которые не смогут выйти на поле стадиона "Сан-Сиро" в матче против "Интера".
ТИРАСПОЛЬ, 18 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Перед поединком группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером" в "Шерифе" есть кадровые потери. Об этом заявил Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции в Милане.
Есть незначительные потери в лице нападающего Яхшибоева – у него микротравма. Нет с нами сегодня и основного вратаря Атанасиадиаса – он почувствовал легкое недомогание. Не стали рисковать. Он остался в Тирасполе. Остальные готовы и рвутся в бой.
Юрий Вернидуб
Главный тренер "Шерифа"
По словам украинского специалиста, во вторник будет интересная игра против топового европейского клуба.
"Серьезный клуб, постоянный участник Лиги чемпионов. Надеюсь, что мои ребята завтра выйдут на этот шикарный стадион и покажут себя с лучшей стороны. Я надеюсь на хорошую игру со стороны обеих команд", - отметил Юрий Вернидуб.
Гвинейский нападающий тираспольского клуба Момо Янсане заострил внимание на боевом настрое желто-черных.
"Мы здесь, в Милане, и готовы на все 100 %. У нас хорошая группа и думаю, мы покажем достойную игру против "Интера тоже", - отметил Момо Янсане.
После пресс-конференции "Шериф" познакомился со стадионом "Сан-Сиро", на котором проведет открытую тренировку. Ну а завтра – матч. Поединок 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Шериф" - "Интер" состоится 19 октября. Начало матча в 22.00.