https://ru.sputnik.md/20211018/vodomet-slezotochivyy-gaz-politsiya-italii-antikovidnye-miting-45674772.html

Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги

Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги

Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги

2021-10-18T18:11+0300

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видео

полиция

италия

митинг

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В Италии не прекращаются митинги против введения санитарных пропусков. Вслед за Римом протестует Триест, там на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными правилами. Так, по новому требованию итальянских властей доступ на рабочее место разрешен только обладателям ковид-паспортов. Сотни рабочих вышли на забастовку. Полиции пришлось применить водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки. По информации местных СМИ, есть пострадавшие.

италия

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видео, полиция, италия, митинг