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Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги
Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги
Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги
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В Италии не прекращаются митинги против введения санитарных пропусков. Вслед за Римом протестует Триест, там на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными правилами. Так, по новому требованию итальянских властей доступ на рабочее место разрешен только обладателям ковид-паспортов. Сотни рабочих вышли на забастовку. Полиции пришлось применить водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки. По информации местных СМИ, есть пострадавшие.
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Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги

18:11 18.10.2021 (обновлено: 18:12 18.10.2021)
150
© Ruptly / Trieste Cafe
Ранее масштабные протесты проходили в Риме.
В Италии не прекращаются митинги против введения санитарных пропусков. Вслед за Римом протестует Триест, там на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными правилами. Так, по новому требованию итальянских властей доступ на рабочее место разрешен только обладателям ковид-паспортов.
Сотни рабочих вышли на забастовку. Полиции пришлось применить водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки. По информации местных СМИ, есть пострадавшие.
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