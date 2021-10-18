https://ru.sputnik.md/20211018/vodomet-slezotochivyy-gaz-politsiya-italii-antikovidnye-miting-45674772.html
Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги
Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги
Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги
2021-10-18T18:11+0300
2021-10-18T18:11+0300
2021-10-18T18:12+0300
видео
полиция
италия
митинг
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В Италии не прекращаются митинги против введения санитарных пропусков. Вслед за Римом протестует Триест, там на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными правилами. Так, по новому требованию итальянских властей доступ на рабочее место разрешен только обладателям ковид-паспортов. Сотни рабочих вышли на забастовку. Полиции пришлось применить водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки. По информации местных СМИ, есть пострадавшие.
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видео, полиция, италия, митинг
Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги
18:11 18.10.2021 (обновлено: 18:12 18.10.2021)
Ранее масштабные протесты проходили в Риме.
В Италии не прекращаются митинги против введения санитарных пропусков. Вслед за Римом протестует Триест, там на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными правилами. Так, по новому требованию итальянских властей доступ на рабочее место разрешен только обладателям ковид-паспортов.
Сотни рабочих вышли на забастовку. Полиции пришлось применить водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки. По информации местных СМИ, есть пострадавшие.