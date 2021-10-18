https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html
Врач назвал главное отличие вакцины от COVID-19 для детей
Врач назвал главное отличие вакцины от COVID-19 для детей
Врач: количество антигена в вакцине от коронавируса для детей будет меньше, чем во взрослой
2021-10-18T23:16+0300
2021-10-18T23:16+0300
2021-10-18T23:16+0300
коронавирус
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врач
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КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Основным отличием вакцины от коронавируса для детей от препарата для взрослых является уровень антител, передает РИА Новости. В вакцине, предназначенной для детей, количество антител меньше, но при этом эффективность остается на высоком уровне, рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Там значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше", - объяснил Малышев.Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
https://ru.sputnik.md/20211017/spetsialist-obyasnil-chem-otlichayutsya-rossiyskie-vaktsiny-45572654.html
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вакцина, дети, врач
Врач назвал главное отличие вакцины от COVID-19 для детей
Инфекционист уточнил, что детская вакцина демонстрирует высокую эффективность.
КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik.
Основным отличием вакцины от коронавируса для детей от препарата для взрослых является уровень антител, передает РИА Новости
. В вакцине, предназначенной для детей, количество антител меньше, но при этом эффективность остается на высоком уровне, рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Там значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше", - объяснил Малышев.
Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.