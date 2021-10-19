https://ru.sputnik.md/20211019/data-sertifikatsia-severnii-potok-2-45707289.html

Названа крайняя дата сертификации "Северного потока - 2"

Названа крайняя дата сертификации "Северного потока - 2"

На процедуру сертификации газопровода "Северный поток – 2" уйдет четыре месяца

2021-10-19T17:14+0300

2021-10-19T17:14+0300

2021-10-19T17:31+0300

экономика

дата

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. На процедуру сертификации газопровода "Северный поток – 2" уйдет четыре месяца, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, в вопросе сертификации газопровода мяч на стороне Берлина, передает РИА Новости."Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) отводится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше – пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей", - добавил он.Газопровод "Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия. Заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока - 2" подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG. В конце сентября PGNiG сообщала, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

https://ru.sputnik.md/20211004/pervuyu-nitku-severnogo-potoka--2-zapolnili-prirodnym-gazom-45258681.html

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дата, северный поток-2