https://ru.sputnik.md/20211019/delta-britanif-novyy-shtamm-koronavirus-45715381.html

Хуже "дельты" - в Британии обнаружили новый штамм коронавируса

Хуже "дельты" - в Британии обнаружили новый штамм коронавируса

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть заразнее, чем "дельта"

2021-10-19T21:19+0300

2021-10-19T21:19+0300

2021-10-19T21:19+0300

коронавирус

великобритания

штаммы

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Британские ученые заявили о появлении нового штамма COVID-19, который может быть заразнее, чем вид "дельта", передает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.По словам ученых, новый штамм AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире. Исследования нового штамма продолжаются.Ученые предполагают. Что именно этот штамм стал причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.В Великобритании в последние дни активно растет число новых выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, в среднем в Британии за последние дни выявляют около 47 тысяч случаев заражения за сутки.

https://ru.sputnik.md/20210923/biolog-otsenil-vozmozhnost-poyavleniya-novogo-shtamma-covid-19-44996484.html

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великобритания, штаммы