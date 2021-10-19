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Хуже "дельты" - в Британии обнаружили новый штамм коронавируса
Хуже "дельты" - в Британии обнаружили новый штамм коронавируса
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть заразнее, чем "дельта"
2021-10-19T21:19+0300
2021-10-19T21:19+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Британские ученые заявили о появлении нового штамма COVID-19, который может быть заразнее, чем вид "дельта", передает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.По словам ученых, новый штамм AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире. Исследования нового штамма продолжаются.Ученые предполагают. Что именно этот штамм стал причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.В Великобритании в последние дни активно растет число новых выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, в среднем в Британии за последние дни выявляют около 47 тысяч случаев заражения за сутки.
https://ru.sputnik.md/20210923/biolog-otsenil-vozmozhnost-poyavleniya-novogo-shtamma-covid-19-44996484.html
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великобритания, штаммы

Хуже "дельты" - в Британии обнаружили новый штамм коронавируса

21:19 19.10.2021
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© Sputnik / Alexander Kriazhev / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует работу передвижной лаборатории по диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19
Медицинский работник демонстрирует работу передвижной лаборатории по диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Alexander Kriazhev
/
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Ученые предполагают, что именно этот штамм стал причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в Великобритании.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Британские ученые заявили о появлении нового штамма COVID-19, который может быть заразнее, чем вид "дельта", передает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
По словам ученых, новый штамм AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире. Исследования нового штамма продолжаются.
Ученые предполагают. Что именно этот штамм стал причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.
В Великобритании в последние дни активно растет число новых выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, в среднем в Британии за последние дни выявляют около 47 тысяч случаев заражения за сутки.
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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23 сентября, 23:00
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