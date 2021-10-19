https://ru.sputnik.md/20211019/erdogan-oon-45708571.html

Эрдоган – о Совбезе ООН: судьбу мира не должна решать "горстка стран"

Эрдоган – о Совбезе ООН: судьбу мира не должна решать "горстка стран"

Турецкий лидер призвал снизить влияние постоянных членов Совбеза ООН на принятие глобальных решений в мире.

2021-10-19T19:01+0300

2021-10-19T19:01+0300

2021-10-19T19:01+0300

политика

в мире

реджеп тайип эрдоган

совет безопасности оон

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против действующей структуры Совета безопасности ООН.Турецкий лидер, выступая в парламенте Анголы, где находился с официальным визитом, вновь заявил, что "мир больше пяти", имея в виду пятерых постоянных членов Совбеза — Россию, США, Великобританию, Францию и Китай, которые обладают правом блокировать любое коллективное решение ООН, сообщает РИА Новости."Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран - победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней," – цитирует заявление Эрдогана РИА Новости.Он также подчеркнул, что отказ прислушиваться к требованиям перемен со стороны Совбеза ООН говорит о настойчивых попытках сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывание Эрдогана, отметил, что пятерка постоянных членов Совбеза ООН не претендует на право диктовать судьбы мира. Он также отметил, что на данный момент из 15 членов состава Совбеза минимум шесть – у Запада, а если от Азии избирается Япония, то добавляется и седьмой голос. "Поэтому Западу больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, а развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить", – подчеркнул Лавров.

https://ru.sputnik.md/20211015/lavrov-podderzhka-sootechestvenniki-45547899.html

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