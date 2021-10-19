https://ru.sputnik.md/20211019/fanaty-inter-sherif-podruzhilis-match-san-siro-45714334.html

Фанаты "Интера" и "Шерифа" подружились перед матчем на "Сан-Сиро"

Фанаты "Интера" и "Шерифа" подружились перед матчем на "Сан-Сиро"

Фанаты "Интера" и "Шерифа" подружились перед матчем группового этапа Лиги чемпионов на "Сан-Сиро" в Милане

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спорт

фк "шериф"

матч

фанат

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ТИРАСПОЛЬ, 19 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Пока футболисты "Интера" и "Шерифа" готовятся сойтись на стадионе "Сан-Сиро", 12-й игрок – которым называют болельщиков, ведет свою разминку перед матчем."Место сбора – центральная площадь Милана. На ней сегодня все болельщики пересеклись. Мы покричали "Шериф" Тирасполь, с нами фотографировались и обнимались итальянцы, ребята из других стран. Настроение в городе праздничное. А для нас особенно событие. Вечером мы все встретимся уже на стадионе. Кто-то будет на фан-секторе, кто-то на обычном", - описывает обстановку фанат "Шерифа" Дмитрий Воронюк.Тираспольчанин говорит, в Милане встретил человек 60 из Тирасполя. Фанаты желто-черных добирались рейсами из Ясс, Бухареста, Одессы и Кишинева. Все приехали болеть за "Шериф".“Здесь тепло, приятно и люди адекватные, встречают радушно“, - отмечает Дмитрий Воронюк. В подтверждение собеседник приводит фото, на котором дружественно позируют болельщики "Шерифа" и "Интера"."Мы познакомились в Антонио. Он болеет за “Интер“, уверен, что итальянская команда выиграет и даже сделал ставку на разгромную победу своего клуба со счетом 4:0. Все настроены на хороший футбол“, - подытожил Дмитрий Воронюк перед просмотром игры на "Сан-Сиро".Матч группового этапа Лиги чемпионов "Интер" и "Шериф" стартует во вторник в 22.00.

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фк "шериф", матч, фанат