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ФК "Шериф" - в Лиге чемпионов: новый матч против "Интера" в Милане
ФК "Шериф" - в Лиге чемпионов: новый матч против "Интера" в Милане
Новый матч Шерифа состоится против одного из самых уважаемых клубов мира – Интера на стадионе Сан-Сиро в Милане
2021-10-19T10:21+0300
2021-10-19T10:34+0300
спорт
в мире
фк "шериф"
милан
лига чемпионов
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.Следующий матч команды состоится против одного из самых уважаемых клубов мира – "Интера". Игра пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.В Италии подопечные Юрия Вернидуба постараются набрать дополнительные очки. В Милан футболисты прибыли накануне, в понедельник, и провели первые тренировки.Дебют "Шерифа" в групповом этапе состоялся 15 сентября на домашней арене в Тирасполе. Тогда желто-черные одержали первую победу на данном этапе главного клубного турнира Старого Света. Игра против украинского "Шахтера" завершилась со счетом 2:0.После окончания первого тура гол полузащитника тираспольчан Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан УЕФА лучшим голом недели.Далее последовал матч против мадридского реала "Реала" в гостях. Там желто-черные добились исторической победы - 1:2. По итогам тура лучшим игроком был признан вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис, сделавший 11 сейвов. Расклад в группеПо итогам второго тура Лиги чемпионов "Шериф" возглавил группу D, в его активе шесть очков после победы в Мадриде. Далее следует "Реал" с тремя очками, добытыми после минимальной победы над "Интером". Итальянская команда набрала одно очко, так же как и украинский "Шахтер".
https://ru.sputnik.md/20211013/kniga-sherif-45496688.html
https://ru.sputnik.md/20211018/sherif-inter-45665155.html
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в мире, фк "шериф", милан, лига чемпионов

ФК "Шериф" - в Лиге чемпионов: новый матч против "Интера" в Милане

10:21 19.10.2021 (обновлено: 10:34 19.10.2021)
171
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / JUAN MEDINA
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Тираспольский клуб проведет во вторник вечером матч с итальянской титулованной командой.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Следующий матч команды состоится против одного из самых уважаемых клубов мира – "Интера". Игра пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
В Италии подопечные Юрия Вернидуба постараются набрать дополнительные очки. В Милан футболисты прибыли накануне, в понедельник, и провели первые тренировки.
Дебют "Шерифа" в групповом этапе состоялся 15 сентября на домашней арене в Тирасполе. Тогда желто-черные одержали первую победу на данном этапе главного клубного турнира Старого Света. Игра против украинского "Шахтера" завершилась со счетом 2:0.
После окончания первого тура гол полузащитника тираспольчан Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан УЕФА лучшим голом недели.
Лига чемпионов - Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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Далее последовал матч против мадридского реала "Реала" в гостях. Там желто-черные добились исторической победы - 1:2. По итогам тура лучшим игроком был признан вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис, сделавший 11 сейвов.

Расклад в группе

По итогам второго тура Лиги чемпионов "Шериф" возглавил группу D, в его активе шесть очков после победы в Мадриде. Далее следует "Реал" с тремя очками, добытыми после минимальной победы над "Интером". Итальянская команда набрала одно очко, так же как и украинский "Шахтер".
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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"Шериф" отправился в гости к "Интеру"
Вчера, 13:18
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