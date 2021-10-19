https://ru.sputnik.md/20211019/fk-sherif-lige-chempionov-match-protiv-inter-milan-45688965.html

ФК "Шериф" - в Лиге чемпионов: новый матч против "Интера" в Милане

ФК "Шериф" - в Лиге чемпионов: новый матч против "Интера" в Милане

Новый матч Шерифа состоится против одного из самых уважаемых клубов мира – Интера на стадионе Сан-Сиро в Милане

2021-10-19T10:21+0300

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спорт

в мире

фк "шериф"

милан

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Тираспольский "Шериф" продолжает свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.Следующий матч команды состоится против одного из самых уважаемых клубов мира – "Интера". Игра пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.В Италии подопечные Юрия Вернидуба постараются набрать дополнительные очки. В Милан футболисты прибыли накануне, в понедельник, и провели первые тренировки.Дебют "Шерифа" в групповом этапе состоялся 15 сентября на домашней арене в Тирасполе. Тогда желто-черные одержали первую победу на данном этапе главного клубного турнира Старого Света. Игра против украинского "Шахтера" завершилась со счетом 2:0.После окончания первого тура гол полузащитника тираспольчан Адама Траоре в ворота "Шахтера" был признан УЕФА лучшим голом недели.Далее последовал матч против мадридского реала "Реала" в гостях. Там желто-черные добились исторической победы - 1:2. По итогам тура лучшим игроком был признан вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис, сделавший 11 сейвов. Расклад в группеПо итогам второго тура Лиги чемпионов "Шериф" возглавил группу D, в его активе шесть очков после победы в Мадриде. Далее следует "Реал" с тремя очками, добытыми после минимальной победы над "Интером". Итальянская команда набрала одно очко, так же как и украинский "Шахтер".

https://ru.sputnik.md/20211013/kniga-sherif-45496688.html

https://ru.sputnik.md/20211018/sherif-inter-45665155.html

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в мире, фк "шериф", милан, лига чемпионов