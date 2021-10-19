https://ru.sputnik.md/20211019/gavrilitsya-gaz-moldova-45690379.html
Заявления премьер-министра Натальи Гаврилицы о поставках газа в Молдову
Заявления премьер-министра Натальи Гаврилицы о поставках газа в Молдову
Премьер Молдовы говорит о переговорах с "Газпромом", альтернативных поставках газа, пандемии COVID, пенсиях и цене на топливо.
2021-10-19T11:00+0300
2021-10-19T11:00+0300
2021-10-19T12:09+0300
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Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.В понедельник стало известно о том, что вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправился с рабочим визит в Польшу для обсуждения вопросов о поставке газа в Молдову.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября, Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер..Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с АО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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Заявления премьер-министра Натальи Гаврилицы о поставках газа в Молдову
11:00 19.10.2021 (обновлено: 12:09 19.10.2021)
Премьер правительства Молдовы Наталья Гаврилица рассказала о переговорах с "Газпромом", альтернативных поставках газа в страну, пандемии COVID-19, пенсиях и росте цен на топливо.
Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
В понедельник стало известно о том, что вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправился с рабочим визит в Польшу для обсуждения вопросов о поставке газа в Молдову.
Ситуация с газом в Молдове
Напомним, 11 октября, Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
"Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.
Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.
Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре.
"Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер..
Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с АО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.