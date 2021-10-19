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https://ru.sputnik.md/20211019/gaz-kontrakt-moldova-pravitelstvo-delom-45712039.html
Газовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"
Газовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"
Газовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"
2021-10-19T19:55+0300
2021-10-19T20:23+0300
экономика
в молдове
россия
правительство молдовы
газ
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Премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила во вторник, что вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский отправится на днях в Москву для переговоров по поставкам газа в Молдову. Премьер также анонсировала встречу главы МИДЕИ Нику Попеску с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, добавив, что готовится встреча "на более высоком уровне".Более того, глава молдавского кабмина сообщила о том, что президент Санду направила приглашение замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку нанести очередной визит в Молдову.Многие в Молдове восприняли слова премьера как свидетельство того, что высшие госчиновники страны наконец осознали всю сложность ситуации и готовы персонально подключиться к решению проблемы поставок газа.Однако высказывается и точка зрения о том, что мировая конъюнктура цен на энергоносители ныне такова, что от действий молдавского правительства почти ничего не зависит.Майя Санду, напоминает Муравский, открестилась от проблем с газом, полностью взвалив их на плечи "хозяйствующих субъектов" сразу после встречи с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Российский чиновник, по словам Муравского, не просто так поднял вопрос о газе на этой встрече и высказал позицию своей страны, более чем прозрачно намекая, что считает проблему одной из ключевых во взаимоотношениях России и Молдовы.Экс-вице-премьер отмечает, что тема энергетики была и будет одним из основных элементов молдавской экономической политики, всегда находилась в центре внимания государственных институтов. Все молдавские правительства еще весной создавали специальные комиссии по подготовке к следующему отопительному сезону – изучали контракты, занимались заготовкой резервного топлива.Как бывший министр экономики, он прекрасно знает, что решение энергетической проблемы на уровне страны включает в себя целый набор факторов – от компетентности и понимания комплексности проблемы до таланта дипломата и переговорщика."И, конечно, один из главных факторов – политический. Отмахнуться от него не получится", – резюмирует Муравский.О невозможности исключить политическую составляющую (как бы сильно этого ни хотелось) из вопроса обеспечения страны газом говорит и экономист Сергей Робу."Когда мы говорим о поставках в Республику Молдова газа, мы должны обязательно разделять проблему на два аспекта и решать каждый из них по отдельности. Первый аспект – экономический, вопрос цены на газ на конкретный период. Второй аспект – энергобезопасность страны, всеобъемлющий вопрос обеспечения Молдовы топливом на долгосрочный период. И это всегда аспект политический", – подчеркивает Робу.Эксперт также указывает на то, что нынешняя реакция молдавского правительства на энергетический кризис запоздала.При этом в стране сочувствующих PAS и президенту Санду молдавских НПО и экспертов сейчас можно услышать тезис об "энергетическом шантаже" со стороны России, которая якобы требует от Молдовы едва ли не отказа от части суверенитета в обмен на низкие цены на газ для республики. Впрочем, аргументами такого рода эмоциональные заявления не сопровождаются."Мне очень трудно представить, что Россия может потребовать от нашей страны каких-то действий по отказу от суверенитета, – говорит политический аналитик Игорь Волницкий. – Но не нужно забывать, что цена на газ для Молдовы устанавливается в ходе переговоров, на которых, разумеется, обсуждаются не только интересы нашей страны, но и интересы Российской Федерации".Политолог также сомневается, что в нынешней ситуации решить энергетические проблемы Молдовы сможет Запад."Да, нынешняя молдавская власть пользуется поддержкой ключевых политических сил Евросоюза. Но каким образом может быть оказана эта помощь? Технически это довольно проблематично, и едва ли газ, поступающий, допустим, из Румынии, может быть дешевле российского", – считает Волницкий.Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В прошлую среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
https://ru.sputnik.md/20211019/zayavleniya-gavrilitsa-postavki-gaz-otnosheniya-russia-rost-tsen-45703440.html
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в молдове, россия, правительство молдовы, газ

Газовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"

19:55 19.10.2021 (обновлено: 20:23 19.10.2021)
549
© Sputnik / Александр КряжевТабличка
Табличка - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Заявления главы кабинета министров Молдовы намекают на возможность подключения к переговорам по контракту на поставки газа президента Санду.
Премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила во вторник, что вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский отправится на днях в Москву для переговоров по поставкам газа в Молдову. Премьер также анонсировала встречу главы МИДЕИ Нику Попеску с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, добавив, что готовится встреча "на более высоком уровне".
Более того, глава молдавского кабмина сообщила о том, что президент Санду направила приглашение замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку нанести очередной визит в Молдову.
Многие в Молдове восприняли слова премьера как свидетельство того, что высшие госчиновники страны наконец осознали всю сложность ситуации и готовы персонально подключиться к решению проблемы поставок газа.
Однако высказывается и точка зрения о том, что мировая конъюнктура цен на энергоносители ныне такова, что от действий молдавского правительства почти ничего не зависит.
"Эта точка зрения имела бы право на существование, если бы мы изначально, с первых дней кризиса видели попытки президента и правительства договориться о приемлемых ценах на газ, – говорит в интервью Sputnik Молдова бывший вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский. – Но мы наблюдали совсем другую ситуацию: глава государства заявила, что это вообще не ее дело".
Майя Санду, напоминает Муравский, открестилась от проблем с газом, полностью взвалив их на плечи "хозяйствующих субъектов" сразу после встречи с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Российский чиновник, по словам Муравского, не просто так поднял вопрос о газе на этой встрече и высказал позицию своей страны, более чем прозрачно намекая, что считает проблему одной из ключевых во взаимоотношениях России и Молдовы.
Экс-вице-премьер отмечает, что тема энергетики была и будет одним из основных элементов молдавской экономической политики, всегда находилась в центре внимания государственных институтов. Все молдавские правительства еще весной создавали специальные комиссии по подготовке к следующему отопительному сезону – изучали контракты, занимались заготовкой резервного топлива.
"В этот раз в последнюю минуту на подножку уходящего поезда забросили молодого вице-премьера, который мало что понимает в энергетическом секторе и не представляет собой адекватную фигуру для проведения переговоров с Российской Федерацией на столь высоком уровне", – утверждает Муравский.
Как бывший министр экономики, он прекрасно знает, что решение энергетической проблемы на уровне страны включает в себя целый набор факторов – от компетентности и понимания комплексности проблемы до таланта дипломата и переговорщика.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Общество
Главные заявления Гаврилицы: поставки газа, отношения с Россией, рост цен
16:26
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"И, конечно, один из главных факторов – политический. Отмахнуться от него не получится", – резюмирует Муравский.
О невозможности исключить политическую составляющую (как бы сильно этого ни хотелось) из вопроса обеспечения страны газом говорит и экономист Сергей Робу.
"Когда мы говорим о поставках в Республику Молдова газа, мы должны обязательно разделять проблему на два аспекта и решать каждый из них по отдельности. Первый аспект – экономический, вопрос цены на газ на конкретный период. Второй аспект – энергобезопасность страны, всеобъемлющий вопрос обеспечения Молдовы топливом на долгосрочный период. И это всегда аспект политический", – подчеркивает Робу.
Эксперт также указывает на то, что нынешняя реакция молдавского правительства на энергетический кризис запоздала.

"Система газового обеспечения республики – гигантская и очень инертная система. В таких условиях нельзя менять правила игры на лету, пытаясь быстро перейти из одного режима в другой. Подобные вопросы нужно решать заблаговременно, что в данном случае, к сожалению, сделано не было", – говорит Робу.

При этом в стране сочувствующих PAS и президенту Санду молдавских НПО и экспертов сейчас можно услышать тезис об "энергетическом шантаже" со стороны России, которая якобы требует от Молдовы едва ли не отказа от части суверенитета в обмен на низкие цены на газ для республики. Впрочем, аргументами такого рода эмоциональные заявления не сопровождаются.
"Мне очень трудно представить, что Россия может потребовать от нашей страны каких-то действий по отказу от суверенитета, – говорит политический аналитик Игорь Волницкий. – Но не нужно забывать, что цена на газ для Молдовы устанавливается в ходе переговоров, на которых, разумеется, обсуждаются не только интересы нашей страны, но и интересы Российской Федерации".
Политолог также сомневается, что в нынешней ситуации решить энергетические проблемы Молдовы сможет Запад.
Влад Кульминский - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Общество
Вице-премьер Кульминский отправится в Москву для переговоров по поставкам газа
11:05
770
"Да, нынешняя молдавская власть пользуется поддержкой ключевых политических сил Евросоюза. Но каким образом может быть оказана эта помощь? Технически это довольно проблематично, и едва ли газ, поступающий, допустим, из Румынии, может быть дешевле российского", – считает Волницкий.
Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В прошлую среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
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