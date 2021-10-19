https://ru.sputnik.md/20211019/gaz-kontrakt-moldova-pravitelstvo-delom-45712039.html

Газовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"

Газовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"

Газовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"

2021-10-19T19:55+0300

2021-10-19T19:55+0300

2021-10-19T20:23+0300

экономика

в молдове

россия

правительство молдовы

газ

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Премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила во вторник, что вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский отправится на днях в Москву для переговоров по поставкам газа в Молдову. Премьер также анонсировала встречу главы МИДЕИ Нику Попеску с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, добавив, что готовится встреча "на более высоком уровне".Более того, глава молдавского кабмина сообщила о том, что президент Санду направила приглашение замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку нанести очередной визит в Молдову.Многие в Молдове восприняли слова премьера как свидетельство того, что высшие госчиновники страны наконец осознали всю сложность ситуации и готовы персонально подключиться к решению проблемы поставок газа.Однако высказывается и точка зрения о том, что мировая конъюнктура цен на энергоносители ныне такова, что от действий молдавского правительства почти ничего не зависит.Майя Санду, напоминает Муравский, открестилась от проблем с газом, полностью взвалив их на плечи "хозяйствующих субъектов" сразу после встречи с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Российский чиновник, по словам Муравского, не просто так поднял вопрос о газе на этой встрече и высказал позицию своей страны, более чем прозрачно намекая, что считает проблему одной из ключевых во взаимоотношениях России и Молдовы.Экс-вице-премьер отмечает, что тема энергетики была и будет одним из основных элементов молдавской экономической политики, всегда находилась в центре внимания государственных институтов. Все молдавские правительства еще весной создавали специальные комиссии по подготовке к следующему отопительному сезону – изучали контракты, занимались заготовкой резервного топлива.Как бывший министр экономики, он прекрасно знает, что решение энергетической проблемы на уровне страны включает в себя целый набор факторов – от компетентности и понимания комплексности проблемы до таланта дипломата и переговорщика."И, конечно, один из главных факторов – политический. Отмахнуться от него не получится", – резюмирует Муравский.О невозможности исключить политическую составляющую (как бы сильно этого ни хотелось) из вопроса обеспечения страны газом говорит и экономист Сергей Робу."Когда мы говорим о поставках в Республику Молдова газа, мы должны обязательно разделять проблему на два аспекта и решать каждый из них по отдельности. Первый аспект – экономический, вопрос цены на газ на конкретный период. Второй аспект – энергобезопасность страны, всеобъемлющий вопрос обеспечения Молдовы топливом на долгосрочный период. И это всегда аспект политический", – подчеркивает Робу.Эксперт также указывает на то, что нынешняя реакция молдавского правительства на энергетический кризис запоздала.При этом в стране сочувствующих PAS и президенту Санду молдавских НПО и экспертов сейчас можно услышать тезис об "энергетическом шантаже" со стороны России, которая якобы требует от Молдовы едва ли не отказа от части суверенитета в обмен на низкие цены на газ для республики. Впрочем, аргументами такого рода эмоциональные заявления не сопровождаются."Мне очень трудно представить, что Россия может потребовать от нашей страны каких-то действий по отказу от суверенитета, – говорит политический аналитик Игорь Волницкий. – Но не нужно забывать, что цена на газ для Молдовы устанавливается в ходе переговоров, на которых, разумеется, обсуждаются не только интересы нашей страны, но и интересы Российской Федерации".Политолог также сомневается, что в нынешней ситуации решить энергетические проблемы Молдовы сможет Запад."Да, нынешняя молдавская власть пользуется поддержкой ключевых политических сил Евросоюза. Но каким образом может быть оказана эта помощь? Технически это довольно проблематично, и едва ли газ, поступающий, допустим, из Румынии, может быть дешевле российского", – считает Волницкий.Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В прошлую среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.

https://ru.sputnik.md/20211019/zayavleniya-gavrilitsa-postavki-gaz-otnosheniya-russia-rost-tsen-45703440.html

https://ru.sputnik.md/20211019/kulminskiy-moskva-postavka-gaz-45692592.html

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в молдове, россия, правительство молдовы, газ