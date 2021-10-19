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Гаврилица: газопровод Яссы - Унгены - Кишинев уже работает
Гаврилица: газопровод Яссы - Унгены - Кишинев уже работает
Премьер Молдовы рассказала, насколько функционален газопровод Яссы - Унгены - Кишинев, и сколько газа по нему получает республика.
2021-10-19T11:37+0300
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Газопровод Яссы – Унгены – Кишинев был использован на прошедшей неделе, и Молдова получила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе. Об этом на брифинге во вторник сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица. "Ситуация, в которой мы находимся, показывает, насколько правильным было решение нашей страны ускорить строительство газопровода Яссы - Кишинев. В течение прошедшей недели он уже использовался. Мы получили некоторое количество газа для поддержания необходимого давления", – сообщила Гаврилица. Она выразила признательность Румынии за поддержку в этом процессе, а также Украине за постоянный диалог в решении вопроса поставок газа. По словам Гаврилицы, тариф на газ в Молдове вырастет. "Это неизбежно с учетом нынешнего положения на международном рынке", – заявила молдавский премьер.
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в молдове, молдова, кишинев, газопровод яссы-унгены, газопровод унгены-кишинев, наталья гаврилица

Гаврилица: газопровод Яссы - Унгены - Кишинев уже работает

11:37 19.10.2021 (обновлено: 12:14 19.10.2021)
345
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Премьер-министр правительства Молдовы рассказала, насколько функционален газопровод Яссы - Унгены - Кишинев, и ответила на вопрос, сколько газа по нему получает республика.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Газопровод Яссы – Унгены – Кишинев был использован на прошедшей неделе, и Молдова получила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе. Об этом на брифинге во вторник сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.
"Ситуация, в которой мы находимся, показывает, насколько правильным было решение нашей страны ускорить строительство газопровода Яссы - Кишинев. В течение прошедшей недели он уже использовался. Мы получили некоторое количество газа для поддержания необходимого давления", – сообщила Гаврилица.
Она выразила признательность Румынии за поддержку в этом процессе, а также Украине за постоянный диалог в решении вопроса поставок газа.
По словам Гаврилицы, тариф на газ в Молдове вырастет.
"Это неизбежно с учетом нынешнего положения на международном рынке", – заявила молдавский премьер.
Тот же газ, только в профиль: кому будет выгоден газопровод из Румынии в Молдову? - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2020
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2 декабря 2020, 18:26
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