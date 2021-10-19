https://ru.sputnik.md/20211019/gazoprovod-yassy-ungeny-kishinev-45693984.html
Гаврилица: газопровод Яссы - Унгены - Кишинев уже работает
Гаврилица: газопровод Яссы - Унгены - Кишинев уже работает
Премьер Молдовы рассказала, насколько функционален газопровод Яссы - Унгены - Кишинев, и сколько газа по нему получает республика.
2021-10-19T11:37+0300
2021-10-19T11:37+0300
2021-10-19T12:14+0300
общество
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газопровод унгены-кишинев
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Газопровод Яссы – Унгены – Кишинев был использован на прошедшей неделе, и Молдова получила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе. Об этом на брифинге во вторник сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица. "Ситуация, в которой мы находимся, показывает, насколько правильным было решение нашей страны ускорить строительство газопровода Яссы - Кишинев. В течение прошедшей недели он уже использовался. Мы получили некоторое количество газа для поддержания необходимого давления", – сообщила Гаврилица. Она выразила признательность Румынии за поддержку в этом процессе, а также Украине за постоянный диалог в решении вопроса поставок газа. По словам Гаврилицы, тариф на газ в Молдове вырастет. "Это неизбежно с учетом нынешнего положения на международном рынке", – заявила молдавский премьер.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, кишинев, газопровод яссы-унгены, газопровод унгены-кишинев, наталья гаврилица
Гаврилица: газопровод Яссы - Унгены - Кишинев уже работает
11:37 19.10.2021 (обновлено: 12:14 19.10.2021)
Премьер-министр правительства Молдовы рассказала, насколько функционален газопровод Яссы - Унгены - Кишинев, и ответила на вопрос, сколько газа по нему получает республика.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Газопровод Яссы – Унгены – Кишинев был использован на прошедшей неделе, и Молдова получила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе. Об этом на брифинге во вторник сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.
"Ситуация, в которой мы находимся, показывает, насколько правильным было решение нашей страны ускорить строительство газопровода Яссы - Кишинев. В течение прошедшей недели он уже использовался. Мы получили некоторое количество газа для поддержания необходимого давления", – сообщила Гаврилица.
Она выразила признательность Румынии за поддержку в этом процессе, а также Украине за постоянный диалог в решении вопроса поставок газа.
По словам Гаврилицы, тариф на газ в Молдове вырастет.
"Это неизбежно с учетом нынешнего положения на международном рынке", – заявила молдавский премьер.