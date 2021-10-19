https://ru.sputnik.md/20211019/gazoprovod-yassy-ungeny-kishinev-45693984.html

Гаврилица: газопровод Яссы - Унгены - Кишинев уже работает

Гаврилица: газопровод Яссы - Унгены - Кишинев уже работает

Премьер Молдовы рассказала, насколько функционален газопровод Яссы - Унгены - Кишинев, и сколько газа по нему получает республика.

2021-10-19T11:37+0300

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общество

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молдова

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газопровод яссы-унгены

газопровод унгены-кишинев

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Газопровод Яссы – Унгены – Кишинев был использован на прошедшей неделе, и Молдова получила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе. Об этом на брифинге во вторник сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица. "Ситуация, в которой мы находимся, показывает, насколько правильным было решение нашей страны ускорить строительство газопровода Яссы - Кишинев. В течение прошедшей недели он уже использовался. Мы получили некоторое количество газа для поддержания необходимого давления", – сообщила Гаврилица. Она выразила признательность Румынии за поддержку в этом процессе, а также Украине за постоянный диалог в решении вопроса поставок газа. По словам Гаврилицы, тариф на газ в Молдове вырастет. "Это неизбежно с учетом нынешнего положения на международном рынке", – заявила молдавский премьер.

молдова

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2021

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