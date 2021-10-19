https://ru.sputnik.md/20211019/inter-sherif-45701043.html
Пять причин смотреть игру "Интер" – "Шериф" в Лиге чемпионов
Пять причин смотреть игру "Интер" – "Шериф" в Лиге чемпионов
Самое главное о матче Лиги чемпионов "Интер" – "Шериф", который 19 октября пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".
2021-10-19T13:45+0300
2021-10-19T13:45+0300
2021-10-19T14:15+0300
спорт
фк "шериф"
игра
лига чемпионов
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ТИРАСПОЛЬ, 19 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вечером во вторник, 19 октября, молдавский "Шериф" сойдется в Милане с итальянским "Интером". Это будет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Sputnik Молдова собрал топ-5 фактов о поединке на "Сан-Сиро".Статус лидераТираспольский "Шериф" выйдет на легендарный "Сан-Сиро" в статусе лидера группы D. После триумфальной победы над мадридским "Реалом" клуб из Молдовы укрепился на первой строчке, опередив чемпионов Испании, Италии и Украины. Сумеют ли желто-черные "осы" ужалить и итальянских "змей" – главный вопрос этого вторника.Кстати, на разогреве в домашних чемпионатах "Шериф" разгромил клуб "Святой Георгий" (4:0), а "Интер" проиграл "Лацио" (1:3)."Шериф" пришел в Лигу чемпионов как Золушка, а оказался главной интригой группового этапа", – пишут итальянские издания.Без Атанасиадиаса и ЯхшибоеваИнтересно посмотреть, как желто-черные справятся без нашумевшего своими сэйвами Георгиоса Атанасиадиаса. После фурора на "Сантьяго Бернабеу" греческий голкипер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов и был вызван в состав национальной сборной своей страны. Однако сегодня на поле его не ждите.Автор первого гола в ворота "Реала" Жасур Яхшибоев также пропускает игру против "Интера". Причина – микротравма.Судья – полицейскийГлавным арбитром на "Сан-Сиро" будет самый настоящий полицейский из Роттердама. Данни Маккели возглавит бригаду судей из Нидерландов.Маккели – опытный арбитр. Летом он обслуживал полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными Дании и Англии. Кстати, с "Шерифом" судья-полицейский тоже знаком. Маккели работал на матче 3-го тура отборочного цикла Лиги чемпионов 2013/14. Тогда тираспольчане проиграли загребскому "Динамо" со счетом 0:3.В прошлом году голландец был назначен главным арбитром финального матча Лиги Европы, в котором сошлись испанская "Севилья" и итальянский "Интер".Ажиотаж вокруг матча"Шериф" сумел привлечь к себе все внимание топовых спортивных СМИ. О тираспольском клубе пишут статьи, а одно из итальянских изданий готовит к публикации книгу.Портал "Трансфермаркт" опубликовал новые данные по клубам Лиги чемпионов. По его подсчетам, "Шериф" значительно подорожал после побед над "Реалом" и "Шахтером". Новая стоимость команды – 8,8 миллиона евро.Букмекеры оценивают победу "Шерифа" в 6%, а фанаты желто-черных само присутствие "Шерифа" на Сан-Сиро" считают бесценным. 13-й сектор тираспольчан уже в Милане."Добрались хорошо. Уже на месте. Фанатов нашей команды в Италии достаточно", – говорит фанат желто-черных Андрей Федьковский.Итальянские журналисты пишут, что на матче ожидается около 40 тысяч болельщиков.Исторический дебютМолдавский и итальянский клубы встречаются впервые в истории европейского футбола. Для обеих команд это абсолютный дебют. Причем, если взять еврокубковую статистику, "Шериф" находится в более выгодном положении: у тираспольчан восемь выигрышей против одной победы миланцев.Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги назвал "Шериф" агрессивной командой и попытался найти причину, почему его команда не забивает уже год в Лиге чемпионов."Возможно, важность соревнований немного сдерживает нас, но у нас лучшая атака в Серии А, мы создаем много моментов. И при правильном подходе мы сможем забивать и побеждать. Завтра нам придется быть очень сконцентрированными, чтобы добиться принципиальной для нас победы", – сказал перед матчем Индзаги.Если во вторник "Шериф побеждает "Интер", а "Реал" обыгрывает "Шахтер" – чемпиону Молдовы светит как минимум 3-е место по итогам группового этапа и плей-офф Лиги Европы. Но, судя по настрою и результативности, желто-черные целятся на большее.Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" – "Шериф" стартует во вторник в 22.00.
https://ru.sputnik.md/20211018/simone-indzagi-sherif-agressivnaya-komanda-45683546.html
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фк "шериф", игра, лига чемпионов
Пять причин смотреть игру "Интер" – "Шериф" в Лиге чемпионов
13:45 19.10.2021 (обновлено: 14:15 19.10.2021)
Во вторник на стадионе "Сан-Сиро" – Лига чемпионов: желто-черные "осы" против итальянских "змей". Sputnik Молдова собрал главные факты о матче, в котором чемпион Молдовы сойдется с титулованным миланцем.
ТИРАСПОЛЬ, 19 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вечером во вторник, 19 октября, молдавский "Шериф" сойдется в Милане с итальянским "Интером". Это будет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Sputnik Молдова собрал топ-5 фактов о поединке на "Сан-Сиро".
Статус лидера
Тираспольский "Шериф" выйдет на легендарный "Сан-Сиро" в статусе лидера группы D. После триумфальной победы над мадридским "Реалом" клуб из Молдовы укрепился на первой строчке, опередив чемпионов Испании, Италии и Украины. Сумеют ли желто-черные "осы" ужалить и итальянских "змей" – главный вопрос этого вторника.
Кстати, на разогреве в домашних чемпионатах "Шериф" разгромил клуб "Святой Георгий" (4:0), а "Интер" проиграл "Лацио" (1:3).
"Шериф" пришел в Лигу чемпионов как Золушка, а оказался главной интригой группового этапа", – пишут итальянские издания.
Без Атанасиадиаса и Яхшибоева
Интересно посмотреть, как желто-черные справятся без нашумевшего своими сэйвами Георгиоса Атанасиадиаса. После фурора на "Сантьяго Бернабеу" греческий голкипер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов и был вызван в состав национальной сборной своей страны. Однако сегодня на поле его не ждите.
"Нет с нами сегодня основного вратаря Атанасиадиаса – он почувствовал легкое недомогание. Не стали рисковать. Он остался в Тирасполе. Остальные готовы и рвутся в бой", – объяснил отсутствие голкипера тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб.
Автор первого гола в ворота "Реала" Жасур Яхшибоев также пропускает игру против "Интера". Причина – микротравма.
Судья – полицейский
Главным арбитром на "Сан-Сиро" будет самый настоящий полицейский из Роттердама. Данни Маккели возглавит бригаду судей из Нидерландов.
Маккели – опытный арбитр. Летом он обслуживал полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными Дании и Англии. Кстати, с "Шерифом" судья-полицейский тоже знаком. Маккели работал на матче 3-го тура отборочного цикла Лиги чемпионов 2013/14. Тогда тираспольчане проиграли загребскому "Динамо" со счетом 0:3.
В прошлом году голландец был назначен главным арбитром финального матча Лиги Европы, в котором сошлись испанская "Севилья" и итальянский "Интер".
Ажиотаж вокруг матча
"Шериф" сумел привлечь к себе все внимание топовых спортивных СМИ. О тираспольском клубе пишут статьи, а одно из итальянских изданий готовит к публикации книгу.
Портал "Трансфермаркт" опубликовал новые данные по клубам Лиги чемпионов. По его подсчетам, "Шериф" значительно подорожал после побед над "Реалом" и "Шахтером". Новая стоимость команды – 8,8 миллиона евро.
Букмекеры оценивают победу "Шерифа" в 6%, а фанаты желто-черных само присутствие "Шерифа" на Сан-Сиро" считают бесценным. 13-й сектор тираспольчан уже в Милане.
"Добрались хорошо. Уже на месте. Фанатов нашей команды в Италии достаточно", – говорит фанат желто-черных Андрей Федьковский.
Итальянские журналисты пишут, что на матче ожидается около 40 тысяч болельщиков.
Исторический дебют
Молдавский и итальянский клубы встречаются впервые в истории европейского футбола. Для обеих команд это абсолютный дебют. Причем, если взять еврокубковую статистику, "Шериф" находится в более выгодном положении: у тираспольчан восемь выигрышей против одной победы миланцев.
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги назвал "Шериф" агрессивной командой и попытался найти причину, почему его команда не забивает уже год в Лиге чемпионов.
"Возможно, важность соревнований немного сдерживает нас, но у нас лучшая атака в Серии А, мы создаем много моментов. И при правильном подходе мы сможем забивать и побеждать. Завтра нам придется быть очень сконцентрированными, чтобы добиться принципиальной для нас победы", – сказал перед матчем Индзаги.
Если во вторник "Шериф побеждает "Интер", а "Реал" обыгрывает "Шахтер" – чемпиону Молдовы светит как минимум 3-е место по итогам группового этапа и плей-офф Лиги Европы. Но, судя по настрою и результативности, желто-черные целятся на большее.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" – "Шериф" стартует во вторник в 22.00.