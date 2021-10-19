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Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре в Кишиневе во вторник, 19 октября, до 18.00
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 19 октября, до 18.00.Троллейбус будет располагаться в секторе Центр и остановится на улице Миорица, возле одноименного жилого комплекса.Автобус отправится в Чореску и будет работать по адресу: Александру чел Бун, 11, напротив Центра здоровья.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 20 октябряТроллейбус будет располагаться в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия, возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в Грэтиешты и будет работать на улице Студенческой, у старой остановки. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация, мобильный

Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:45 19.10.2021 (обновлено: 10:52 19.10.2021)
134
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 19 октября, до 18.00.
Троллейбус будет располагаться в секторе Центр и остановится на улице Миорица, возле одноименного жилого комплекса.
Автобус отправится в Чореску и будет работать по адресу: Александру чел Бун, 11, напротив Центра здоровья.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 20 октября

Троллейбус будет располагаться в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия, возле рынка "Дельфин".
Автобус отправится в Грэтиешты и будет работать на улице Студенческой, у старой остановки.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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