https://ru.sputnik.md/20211019/kishinev-19-oktyabrya-punkty-vaktsinatsii-45691316.html

Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре в Кишиневе во вторник, 19 октября, до 18.00

2021-10-19T10:45+0300

2021-10-19T10:45+0300

2021-10-19T10:52+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

вакцинация

мобильный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34889026_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4490dbd7dc0a7e758b7ae98baf79bd00.jpg

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 19 октября, до 18.00.Троллейбус будет располагаться в секторе Центр и остановится на улице Миорица, возле одноименного жилого комплекса.Автобус отправится в Чореску и будет работать по адресу: Александру чел Бун, 11, напротив Центра здоровья.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 20 октябряТроллейбус будет располагаться в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия, возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в Грэтиешты и будет работать на улице Студенческой, у старой остановки. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, вакцинация, мобильный