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Когда в Кишиневе начнется отопительный сезон
Когда в Кишиневе начнется отопительный сезон
Продолжительное время в столице сохранялась холодная погода, в связи с этим было решено начать отопительный сезон
2021-10-19T16:47+0300
2021-10-19T17:44+0300
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кишинев
ион чебан
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отопительный сезон
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. С 22 октября для всех потребителей муниципия Кишинев начнется новый отопительный сезон, сообщил столичный примар Ион Чебан. По его данным, соответствующее распоряжение было подписано во вторник в связи с тем, что в течение трех дней подряд с 18.00 до 06.00 была зарегистрирована температура воздуха в пределах +10 градусов. Примар уточнил, что из 107 довузовских учебных заведений (школы, гимназии, лицеи) уже 53 получают централизованное отопление, а остальные планируется подключить в ближайшее время. "Эта мера применяется по просьбе руководителей школ в зависимости от температуры внутри каждого учебного заведения. Директора некоторых школ просят подключить отопление после возвращения детей с осенних каникул, примерно к 1 ноября", - пояснил градоначальник. Он рассказал, что центральное отопление также активировано в 22 из 64 медучреждений. Также к теплу подключены 167 из 2710 многоквартирных домов в столице по просьбе управляющих жилищным фондом. За подключение к тепловому агенту отвечает AО "Termoelectrica'" по согласованию с АО "Apă-Canal''.
https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, отопительный сезон

Когда в Кишиневе начнется отопительный сезон

16:47 19.10.2021 (обновлено: 17:44 19.10.2021)
350
© Pixabay / EtadlyОтопление
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Pixabay / Etadly
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Продолжительное время в столице сохранялась холодная погода, в связи с этим было решено начать отопительный сезон.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. С 22 октября для всех потребителей муниципия Кишинев начнется новый отопительный сезон, сообщил столичный примар Ион Чебан.
По его данным, соответствующее распоряжение было подписано во вторник в связи с тем, что в течение трех дней подряд с 18.00 до 06.00 была зарегистрирована температура воздуха в пределах +10 градусов.

На сегодняшний день все 132 детских сада в столице подключены к централизованному теплоснабжению. В пригородах это произошло в 10 из 27 дошкольных учреждений. Остальные будут подключены в ближайшее время.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Примар уточнил, что из 107 довузовских учебных заведений (школы, гимназии, лицеи) уже 53 получают централизованное отопление, а остальные планируется подключить в ближайшее время.
"Эта мера применяется по просьбе руководителей школ в зависимости от температуры внутри каждого учебного заведения. Директора некоторых школ просят подключить отопление после возвращения детей с осенних каникул, примерно к 1 ноября", - пояснил градоначальник.
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
Новости Кишинева
В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
11 октября, 12:13
879
Он рассказал, что центральное отопление также активировано в 22 из 64 медучреждений. Также к теплу подключены 167 из 2710 многоквартирных домов в столице по просьбе управляющих жилищным фондом.
За подключение к тепловому агенту отвечает AО "Termoelectrica'" по согласованию с АО "Apă-Canal''.
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