https://ru.sputnik.md/20211019/kishinev-otopitelnyy-sezon-45706035.html

Когда в Кишиневе начнется отопительный сезон

Когда в Кишиневе начнется отопительный сезон

Продолжительное время в столице сохранялась холодная погода, в связи с этим было решено начать отопительный сезон

2021-10-19T16:47+0300

2021-10-19T16:47+0300

2021-10-19T17:44+0300

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. С 22 октября для всех потребителей муниципия Кишинев начнется новый отопительный сезон, сообщил столичный примар Ион Чебан. По его данным, соответствующее распоряжение было подписано во вторник в связи с тем, что в течение трех дней подряд с 18.00 до 06.00 была зарегистрирована температура воздуха в пределах +10 градусов. Примар уточнил, что из 107 довузовских учебных заведений (школы, гимназии, лицеи) уже 53 получают централизованное отопление, а остальные планируется подключить в ближайшее время. "Эта мера применяется по просьбе руководителей школ в зависимости от температуры внутри каждого учебного заведения. Директора некоторых школ просят подключить отопление после возвращения детей с осенних каникул, примерно к 1 ноября", - пояснил градоначальник. Он рассказал, что центральное отопление также активировано в 22 из 64 медучреждений. Также к теплу подключены 167 из 2710 многоквартирных домов в столице по просьбе управляющих жилищным фондом. За подключение к тепловому агенту отвечает AО "Termoelectrica'" по согласованию с АО "Apă-Canal''.

https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html

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