https://ru.sputnik.md/20211019/kishinev-rossiya-gazovom-45684747.html

В Кишиневе начали обвинять Россию в "газовом шантаже"

В Кишиневе начали обвинять Россию в "газовом шантаже"

"Газпром" готов обсуждать вопрос о специальных ценах на газ для Молдовы, но почему в Кишиневе заявляют о "газовом шантаже"

2021-10-19T09:28+0300

2021-10-19T09:28+0300

2021-10-19T09:42+0300

экономика

россия

газ

аналитика

колумнистика

в молдове

кишинев

шантаж

обвинения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564892_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_60b23e9eb582f59d5bdd418165b560b5.jpg

Именно к такому заключению приходишь, наблюдая, как месседж, который генерируют политики Молдовы по поводу переговоров с "Газпромом", стремительно катится к обвинениям в "газовом шантаже".Всего месяц назад, в сентябре, в Кишиневе утверждали, что контракт на поставку газа в Молдову — это вопрос чисто экономический, рыночный. Как тогда заявила Майя Санду, "стоимость газа будет зависеть от общемировых цен". И президент не считала, что "участие правительства или президента позволило бы снизить цену на газ".Кстати, именно поэтому сейчас трудно упрекать премьера Наталью Гаврилицу в отсутствии инициативы в переговорах по газу. Президент ведь послала четкий месседж — такая инициатива нецелесообразна.Вот правительство переговоров никаких и не вело. Пока не грянуло 1 октября.Понимала ли премьер масштабы кошмара, который может начаться после 30 сентября? Наверное, понимала. Ведь те самые общемировые цены на газ, о которых говорила президент, начали галопировать уже в сентябре. А упрекать премьера в непонимании азов рыночной экономики, законов спроса и предложения — это было бы незаслуженным критиканством.То есть в кабмине точно знали, что с 1 октября газ по низким, фактически льготным ценам закончится. И начнется — по общемировым. Другой вопрос – что в правительстве сделали, обладая этим драгоценным знанием? Не считать же, в самом деле, эффективным действием назначение Андрея Спыну переговорщиком.Вообще, хочется задать еще один вопрос — а на что, собственно, рассчитывали в кабинете министров, когда сидели сложа руки и дожидались 30 сентября? На то, что контракт на поставку газа по невиданно низким для Европы ценам продлится сам собой?Просто странно выглядит, когда сначала в Кишиневе дают установку: "Стоимость газа будет зависеть от общемировых цен". А когда "Газпром" применяет эту самую общемировую (на самом деле даже ниже) цену в 790 долларов за тысячу кубов, в высоких кабинетах в Молдове начинается паника, беготня под вой сирен, объявление "режима тревоги" и поиск виноватых.Можно же было "включить сирену" и встревожиться не в октябре, а, допустим, в июне, правда?Разговоры о том, что премьера и президента "не предупредили", что в правительстве и администрации президента о сроках и условиях контракта "не знали" и что все происходящее случилось внезапно, как цунами в Фукусиме, и вовсе будут очернительством. Не дети малые, в самом-то деле. Тем более что в Кишиневе скоро даже дети будут ориентироваться в тонкостях спотовых котировок, смогут рассказать, что такое трансбалканский коридор, и объяснят, почему реверсный газ из Румынии не может быть дешевле топлива от "Газпрома".И вот на этом фоне со стороны официальных лиц, а также действующих в интересах власти НПО и внепарламентских политиков начали появляться вбросы о "газовом шантаже России".Первым из представителей правительства слово "шантаж" произнес Андрей Спыну, выступая в парламенте после возвращения из Москвы. На заседании депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали, чтобы Спыну доложил, что там с переговорами. В ответ вице-премьер начал обвинять оппозицию в том, что четырнадцать (!) лет назад коммунисты, будучи у власти, недостаточно постарались.Выглядело это как искренняя обида. Дескать, вот из-за чужой недоработки у "хороших людей" возникли незаслуженные проблемы и неприятности."Кто подписал протокол 23 апреля 2007 года между Молдовой и "Газпромом"? Вы признали долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" <...> Вы привели страну к энергетическому шантажу", — заявил Спыну.Оставим сейчас в стороне резонное замечание, что долги были всегда, но это почему-то не мешало получать газ для Молдовы по выгодным ценам — вплоть до 1 октября 2021 года. Давайте вместо этого еще раз удивимся этим словам главного переговорщика, который представляет Молдову на переговорах с "Газпромом". Публично заявлять в разгар переговоров, что другая договаривающаяся сторона занимается "шантажом", — так себе тактика.В том, что эта оговорка не была случайностью, убеждает опубликованное в понедельник совместное заявление 37 общественных организаций, поддерживающих прозападную политику Майи Санду и правящей PAS. Три десятка НПО сообщили, что усматривают со стороны России "все признаки шантажа" в проблеме контракта на поставку газа.Не осталась незамеченной и синхронность заявлений Спыну с демаршами политиков в ряде европейских стран — из уст которых в эти дни тоже звучат обвинения в "газовом шантаже" в адрес России. Происходит это на фоне внутриполитических склок и осознания провала общеевропейской зеленой политики, когда возобновляемые источники энергии в Европе рассматривали как альтернативу российскому газу.Редкие трезвые заявления некоторых западных обозревателей о том, что "Газпром" играет по правилам, которые Европой и были ему навязаны", страстей охладить не могут.Похоже, неслучайно заявления о "газовом шантаже" начали звучать в тот момент, когда в Кишиневе поняли — пониженные цены на газ, которыми пользовалась Молдова, были фактически льготными и сильно отличались от "общемировых". А договоренности с "Газпромом" выходят за пределы рыночных отношений и включают в себя и вопрос исторических долгов, и тему внедрения Третьего энергетического пакета. И прочие нюансы, обсуждение которых надо было начинать задолго до того, как в окно постучались осенние холода.Поэтому заявления о "газовом шантаже", звучащие в Кишиневе, выглядят донельзя странно. Ведь "Газпром" не угрожает прекратить поставки газа. Нет никаких препятствий для закупки Молдовой газа по "общемировым" (как выразилась Майя Санду), спотовым ценам.А если это дорого, то "Газпром" готов обсуждать вопрос о "специальных" ценах для Молдовы. Об этом сообщил сам Андрей Спыну и даже назвал темы переговоров — об исторических долгах и о внедрении Третьего энергетического пакета.То есть происходит нормальная торговля. Если правительство Молдовы хочет получать газ по сниженной, фактически льготной цене — то надо обсуждать затронутые "Газпромом" темы, пусть и с большим опозданием. Если не хочет — никто не заставляет. Чтобы разглядеть здесь "шантаж", нужно очень специфически понимать смысл торговли.В конце концов, пусть Андрей Спыну попробует отправиться на Центральный рынок и потребовать, чтобы ему литр подсолнечного масла продали по прошлогодним ценам, не предлагая ничего взамен. А потом торжественно обвинить торговца в том, что он шантажист.Такой подход к делу ждет провал. Но если понадобится свалить вину за этот провал (фактически за собственные ошибки) на кого-нибудь другого, то слово "шантаж" здесь, без сомнения, подойдет.

https://ru.sputnik.md/20211018/postavki-gaza-v-moldovu-chego-zhdat-ot-vizita-vitse-premera-spynu-v-polshu-45684011.html

https://ru.sputnik.md/20211018/byudzhetnyy-uchrezhdeniy-gagauzia-dengi-oplata-schet-gaz-45674288.html

https://ru.sputnik.md/20211016/moldovagaz-ekonomia-gaz-45565023.html

https://ru.sputnik.md/20211016/prezident-serbii-putin-gaz-45560589.html

россия

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

россия, газ, аналитика , колумнистика, в молдове, кишинев, шантаж, обвинения