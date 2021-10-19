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Вице-премьер Кульминский отправится в Москву для переговоров по поставкам газа
Вице-премьер Кульминский отправится в Москву для переговоров по поставкам газа
Представитель правительства Молдовы едет в Россию для встреч с представителями администрации президента РФ, чтобы говорить о газе.
2021-10-19T11:05+0300
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в молдове
общество
москва
влад кульминский
поставки
переговоры
газ
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский отправится в четверг в Москву для переговоров по поставкам газа в Молдову. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге во вторник. По словам премьера, правительство Молдовы намерено довести переговоры до логического завершения с условиями, выгодными обеим сторонам. Как добавила премьер, Молдова всегда была стабильным партнером "Газпрома" и выполняла обязательства по контракту. По данным премьера, в данный момент вице-премьер Андрей Спыну находится в Польше, где ведет переговоры о возможности поставки газа в Молдову. Ранее глава МИДЕИ Нику Попеску обсуждал этот вопрос в Бухаресте и Брюсселе, в четверг он отправится в Киев. "Правительство начинает прием газа из альтернативных источников через компанию "Энергоком". Первый шаг – изменение госбюджета для определения средств для этих закупок", – пояснила премьер. Соответствующие изменения в госбюджет примут на следующем заседании правительства.
https://ru.sputnik.md/20211018/postavki-gaza-v-moldovu-chego-zhdat-ot-vizita-vitse-premera-spynu-v-polshu-45684011.html
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в молдове, москва, влад кульминский, поставки, переговоры, газ

Вице-премьер Кульминский отправится в Москву для переговоров по поставкам газа

11:05 19.10.2021 (обновлено: 12:20 19.10.2021)
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© Photo : Miroslav RotariВлад Кульминский
Влад Кульминский - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Премьер Молдовы рассказала, что представитель правительства поедет в Москву для продолжения переговоров по поставкам газа. Также члены кабмина уже отправились или планируют визиты в другие страны для решения газового вопроса.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский отправится в четверг в Москву для переговоров по поставкам газа в Молдову. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге во вторник.

"Мы провели телефонные переговоры с представителями администрации президента России. Что касается визита Дмитрия Козака: он получил приглашение от президента, но нам сообщили, что он не сможет прибыть на этой неделе. Вице-премьер Кульминский в четверг отправится в Москву, чтобы продолжить дискуссии", – заявила Гаврилица.

По словам премьера, правительство Молдовы намерено довести переговоры до логического завершения с условиями, выгодными обеим сторонам.
Как добавила премьер, Молдова всегда была стабильным партнером "Газпрома" и выполняла обязательства по контракту.

"Мы продолжаем дискуссии с другими правительствами и компаниями, чтобы найти поставщиков газа. У нас были переговоры с Румынией, Украиной, Польшей и другими странами", – подчеркнула Гаврилица.

По данным премьера, в данный момент вице-премьер Андрей Спыну находится в Польше, где ведет переговоры о возможности поставки газа в Молдову. Ранее глава МИДЕИ Нику Попеску обсуждал этот вопрос в Бухаресте и Брюсселе, в четверг он отправится в Киев.
Поставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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Поставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу
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"Правительство начинает прием газа из альтернативных источников через компанию "Энергоком". Первый шаг – изменение госбюджета для определения средств для этих закупок", – пояснила премьер.
Соответствующие изменения в госбюджет примут на следующем заседании правительства.
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