https://ru.sputnik.md/20211019/kulminskiy-moskva-postavka-gaz-45692592.html

Вице-премьер Кульминский отправится в Москву для переговоров по поставкам газа

Вице-премьер Кульминский отправится в Москву для переговоров по поставкам газа

Представитель правительства Молдовы едет в Россию для встреч с представителями администрации президента РФ, чтобы говорить о газе.

2021-10-19T11:05+0300

2021-10-19T11:05+0300

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в молдове

общество

москва

влад кульминский

поставки

переговоры

газ

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский отправится в четверг в Москву для переговоров по поставкам газа в Молдову. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге во вторник. По словам премьера, правительство Молдовы намерено довести переговоры до логического завершения с условиями, выгодными обеим сторонам. Как добавила премьер, Молдова всегда была стабильным партнером "Газпрома" и выполняла обязательства по контракту. По данным премьера, в данный момент вице-премьер Андрей Спыну находится в Польше, где ведет переговоры о возможности поставки газа в Молдову. Ранее глава МИДЕИ Нику Попеску обсуждал этот вопрос в Бухаресте и Брюсселе, в четверг он отправится в Киев. "Правительство начинает прием газа из альтернативных источников через компанию "Энергоком". Первый шаг – изменение госбюджета для определения средств для этих закупок", – пояснила премьер. Соответствующие изменения в госбюджет примут на следующем заседании правительства.

https://ru.sputnik.md/20211018/postavki-gaza-v-moldovu-chego-zhdat-ot-vizita-vitse-premera-spynu-v-polshu-45684011.html

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в молдове, москва, влад кульминский, поставки, переговоры, газ