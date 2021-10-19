https://ru.sputnik.md/20211019/mandat-deputat-pas-45698133.html
Конституционный суд утвердил мандат нового депутата PAS: кто им стал
Конституционный суд утвердил мандат нового депутата PAS: кто им стал
Кто займет в парламенте место Игоря Талмазана, которого ранее назначили директором Таможенной службы
2021-10-19T13:14+0300
2021-10-19T13:14+0300
2021-10-19T13:22+0300
общество
в молдове
мандат
депутат
pas
конституционный суд
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Конституционный суд (КС) утвердил мандат нового депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS). Им стал Виталий Гавроук. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала в КС запрос об утверждении мандата депутата, закрепленного за Партией "Действие и солидарность".В соответствии с положениями закона члены ЦИК предложили Конституционному суду утвердить мандат депутата парламента следующему кандидату по списку политформирования – Виталию Гавроуку.Он займет место ушедшего из законодательного органа Игоря Талмазана, которого ранее назначили директором Таможенной службы.
https://ru.sputnik.md/20211018/dodon-deputat-parlament-45661670.html
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Юлия Липовая
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в молдове, мандат, депутат, pas, конституционный суд
Конституционный суд утвердил мандат нового депутата PAS: кто им стал
13:14 19.10.2021 (обновлено: 13:22 19.10.2021)
Новый депутат фракции "Действие и солидарность" занял место Игоря Талмазана, который был назначен директором Таможенной службы.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Конституционный суд (КС) утвердил мандат нового депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS). Им стал Виталий Гавроук.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала в КС запрос об утверждении мандата депутата, закрепленного за Партией "Действие и солидарность".
В соответствии с положениями закона члены ЦИК предложили Конституционному суду утвердить мандат депутата парламента следующему кандидату по списку политформирования – Виталию Гавроуку.
Он займет место ушедшего из законодательного органа Игоря Талмазана, которого ранее назначили директором Таможенной службы.