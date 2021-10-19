https://ru.sputnik.md/20211019/mandat-deputat-pas-45698133.html

Конституционный суд утвердил мандат нового депутата PAS: кто им стал

Конституционный суд утвердил мандат нового депутата PAS: кто им стал

Кто займет в парламенте место Игоря Талмазана, которого ранее назначили директором Таможенной службы

2021-10-19T13:14+0300

2021-10-19T13:14+0300

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общество

в молдове

мандат

депутат

pas

конституционный суд

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Конституционный суд (КС) утвердил мандат нового депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS). Им стал Виталий Гавроук. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала в КС запрос об утверждении мандата депутата, закрепленного за Партией "Действие и солидарность".В соответствии с положениями закона члены ЦИК предложили Конституционному суду утвердить мандат депутата парламента следующему кандидату по списку политформирования – Виталию Гавроуку.Он займет место ушедшего из законодательного органа Игоря Талмазана, которого ранее назначили директором Таможенной службы.

https://ru.sputnik.md/20211018/dodon-deputat-parlament-45661670.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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