https://ru.sputnik.md/20211019/mazut-gaz-kotelnye-gagauzia-perehod-drugoe-toplivo-45709489.html

"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо

"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо

"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо

2021-10-19T18:08+0300

2021-10-19T18:08+0300

2021-10-19T18:22+0300

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мазут

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КОМРАТ, 19 окт - Sputnik, Максим Топал. В Комрате делают все возможное для экономии энергоресурсов - уже уменьшили потребление электроэнергии и газа путем "наладки оборудования". Об этом Sputnik Молдова заявил руководитель предприятия "Теплосети и котельные" Вадим Барбанягрэ."Насколько мы можем, мы экономим", - говорит Вадим Барбанягрэ.Специалист удивлен энергетическому кризису, потому что на протяжении многих лет контракты на поставки газа заключались своевременно, вне зависимости от его стоимости."Была стоимость и больше, была и меньше, но мы никогда не оставались без газа, никогда", - добавил Барбанягрэ, подчеркнув, что перебои с газом будут означать для "Теплосетей и котельных" Комрата серьезные проблемы.В случае если поставки природного газа прекратятся, котельные отключат бюджетные учреждения от подачи тепла. А их немало – это детские сады, школы, Комратский госуниверситет и административные здания.Дело в том, что котельные работают исключительно на газе, и переход на другой тип топлива невозможен."Оборудование нельзя перевести на мазут, уголь или дрова. И потом, у меня возникает вопрос: а мазут-то у нас откуда? Он что, где-то добывается? У нас других источников тепла нет. Наверняка все знают, что дрова, заготовленные на этот год, уже все раскуплены по нашему району. Других дров нет. Мы будем вынуждены прекратить работу", - добавил Вадим Барбанягрэ.В случае же, если конечная стоимость газа будет повышена, это неминуемо повлечет за собой и увеличение стоимости гигакалории теплоэнергии.На балансе муниципального предприятия "Теплосети и котельные" находятся 11 котельных и более трех тысяч метров тепловых сетей. Они вырабатывают энергию для объектов республиканского, регионального и местного значения. Кроме этого, предприятие выполняет техническое обслуживание котельных семи населенных пунктов Комратского района.Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался. Параллельно с переговорами с "Газпромом" власти страны инициировали и переговоры по поставкам газа из альтернативных источников. Речь идет об Украине, Румынии и Польше.

https://ru.sputnik.md/20211018/byudzhetnyy-uchrezhdeniy-gagauzia-dengi-oplata-schet-gaz-45674288.html

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в молдове, топливо, гагаузия, мазут