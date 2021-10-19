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"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо
"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо
"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо
2021-10-19T18:08+0300
2021-10-19T18:22+0300
общество
в молдове
топливо
гагаузия
мазут
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КОМРАТ, 19 окт - Sputnik, Максим Топал. В Комрате делают все возможное для экономии энергоресурсов - уже уменьшили потребление электроэнергии и газа путем "наладки оборудования". Об этом Sputnik Молдова заявил руководитель предприятия "Теплосети и котельные" Вадим Барбанягрэ."Насколько мы можем, мы экономим", - говорит Вадим Барбанягрэ.Специалист удивлен энергетическому кризису, потому что на протяжении многих лет контракты на поставки газа заключались своевременно, вне зависимости от его стоимости."Была стоимость и больше, была и меньше, но мы никогда не оставались без газа, никогда", - добавил Барбанягрэ, подчеркнув, что перебои с газом будут означать для "Теплосетей и котельных" Комрата серьезные проблемы.В случае если поставки природного газа прекратятся, котельные отключат бюджетные учреждения от подачи тепла. А их немало – это детские сады, школы, Комратский госуниверситет и административные здания.Дело в том, что котельные работают исключительно на газе, и переход на другой тип топлива невозможен."Оборудование нельзя перевести на мазут, уголь или дрова. И потом, у меня возникает вопрос: а мазут-то у нас откуда? Он что, где-то добывается? У нас других источников тепла нет. Наверняка все знают, что дрова, заготовленные на этот год, уже все раскуплены по нашему району. Других дров нет. Мы будем вынуждены прекратить работу", - добавил Вадим Барбанягрэ.В случае же, если конечная стоимость газа будет повышена, это неминуемо повлечет за собой и увеличение стоимости гигакалории теплоэнергии.На балансе муниципального предприятия "Теплосети и котельные" находятся 11 котельных и более трех тысяч метров тепловых сетей. Они вырабатывают энергию для объектов республиканского, регионального и местного значения. Кроме этого, предприятие выполняет техническое обслуживание котельных семи населенных пунктов Комратского района.Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался. Параллельно с переговорами с "Газпромом" власти страны инициировали и переговоры по поставкам газа из альтернативных источников. Речь идет об Украине, Румынии и Польше.
https://ru.sputnik.md/20211018/byudzhetnyy-uchrezhdeniy-gagauzia-dengi-oplata-schet-gaz-45674288.html
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в молдове, топливо, гагаузия, мазут

"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо

18:08 19.10.2021 (обновлено: 18:22 19.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalПомещения муниципального предприятия "Теплосети и Котельные" Комрат
Помещения муниципального предприятия Теплосети и Котельные Комрат - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Оборудование котельных настроено на работу лишь на газе, и возможное прекращение подачи голубого топлива приведет к остановке их работы.
КОМРАТ, 19 окт - Sputnik, Максим Топал. В Комрате делают все возможное для экономии энергоресурсов - уже уменьшили потребление электроэнергии и газа путем "наладки оборудования". Об этом Sputnik Молдова заявил руководитель предприятия "Теплосети и котельные" Вадим Барбанягрэ.
"Насколько мы можем, мы экономим", - говорит Вадим Барбанягрэ.
Специалист удивлен энергетическому кризису, потому что на протяжении многих лет контракты на поставки газа заключались своевременно, вне зависимости от его стоимости.
"Была стоимость и больше, была и меньше, но мы никогда не оставались без газа, никогда", - добавил Барбанягрэ, подчеркнув, что перебои с газом будут означать для "Теплосетей и котельных" Комрата серьезные проблемы.
В случае если поставки природного газа прекратятся, котельные отключат бюджетные учреждения от подачи тепла. А их немало – это детские сады, школы, Комратский госуниверситет и административные здания.
Дело в том, что котельные работают исключительно на газе, и переход на другой тип топлива невозможен.
© Sputnik / Maxim TopalПомещения муниципального предприятия "Теплосети и Котельные" Комрат
Помещения муниципального предприятия Теплосети и Котельные Комрат - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Помещения муниципального предприятия "Теплосети и Котельные" Комрат
© Sputnik / Maxim Topal
"Оборудование нельзя перевести на мазут, уголь или дрова. И потом, у меня возникает вопрос: а мазут-то у нас откуда? Он что, где-то добывается? У нас других источников тепла нет. Наверняка все знают, что дрова, заготовленные на этот год, уже все раскуплены по нашему району. Других дров нет. Мы будем вынуждены прекратить работу", - добавил Вадим Барбанягрэ.
В случае же, если конечная стоимость газа будет повышена, это неминуемо повлечет за собой и увеличение стоимости гигакалории теплоэнергии.
Детсад №1 в Кирсово - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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Вчера, 17:18
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На балансе муниципального предприятия "Теплосети и котельные" находятся 11 котельных и более трех тысяч метров тепловых сетей. Они вырабатывают энергию для объектов республиканского, регионального и местного значения. Кроме этого, предприятие выполняет техническое обслуживание котельных семи населенных пунктов Комратского района.
Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался. Параллельно с переговорами с "Газпромом" власти страны инициировали и переговоры по поставкам газа из альтернативных источников. Речь идет об Украине, Румынии и Польше.
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