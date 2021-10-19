https://ru.sputnik.md/20211019/mgres-obeschaet-obespechit-moldovu-elektrichestvom-nesmotrya-na-krizis-45714097.html

МГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис

МГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис

Главная электростанция выполнит свои договорные обязательства по поставке электроэнергии в Молдову

2021-10-19T20:50+0300

2021-10-19T20:50+0300

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электроэнергия

молдавская грэс

кризис

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Молдавская ГРЭС выполнит все договорные обязательства по дальнейшим поставкам электроэнергии на правый берег Днестра. В этом глава Приднестровья Вадим Красносельский заверил премьера Наталью Гаврилицу во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба правительсва.Во время разговора были затронуты темы, направленные на интересы жителей обоих берегов Днестра.Кроме того, Наталья Гаврилица и Вадим Красносельский рассмотрели актуальные темы диалога и подчеркнули важность будущей встречи 5 + 2 для приднестровского урегулирования.Напомним, Молдавская ГРЭС в начале октября предупредила правобережных поставщиков электроэнергии о возможном сокращении выработки, если вопрос с поставками газа не будет решен до 10 октября.О том, что молдавские ТЭЦ, включая основного поставщика электроэнергии для Молдовы Молдавскую ГРЭС, не могут произвести необходимого для страны объема электроэнергии говорил на брифинге 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Дефицит компенсируется за счет перетоков из энергетической системы Украины.

https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-elektroenergia-opasno-eto-45556745.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

электроэнергия, молдавская грэс, кризис