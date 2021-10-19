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МГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис
МГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис
Главная электростанция выполнит свои договорные обязательства по поставке электроэнергии в Молдову
2021-10-19T20:50+0300
2021-10-19T20:50+0300
электроэнергия
молдавская грэс
кризис
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Молдавская ГРЭС выполнит все договорные обязательства по дальнейшим поставкам электроэнергии на правый берег Днестра. В этом глава Приднестровья Вадим Красносельский заверил премьера Наталью Гаврилицу во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба правительсва.Во время разговора были затронуты темы, направленные на интересы жителей обоих берегов Днестра.Кроме того, Наталья Гаврилица и Вадим Красносельский рассмотрели актуальные темы диалога и подчеркнули важность будущей встречи 5 + 2 для приднестровского урегулирования.Напомним, Молдавская ГРЭС в начале октября предупредила правобережных поставщиков электроэнергии о возможном сокращении выработки, если вопрос с поставками газа не будет решен до 10 октября.О том, что молдавские ТЭЦ, включая основного поставщика электроэнергии для Молдовы Молдавскую ГРЭС, не могут произвести необходимого для страны объема электроэнергии говорил на брифинге 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Дефицит компенсируется за счет перетоков из энергетической системы Украины.
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Евгений Чебан
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электроэнергия, молдавская грэс, кризис

МГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис

20:50 19.10.2021
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© Pixabay / PexelsЛампочка
Лампочка - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Pixabay / Pexels
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Во вторник состоялся телефонный разговор премьер-министра Натальи Гаврилицы с Вадимом Красносельским.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Молдавская ГРЭС выполнит все договорные обязательства по дальнейшим поставкам электроэнергии на правый берег Днестра. В этом глава Приднестровья Вадим Красносельский заверил премьера Наталью Гаврилицу во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба правительсва.
Во время разговора были затронуты темы, направленные на интересы жителей обоих берегов Днестра.
"В то же время обсуждались альтернативные сценарии для домохозяйств и экономических агентов в отношении поставок газа, а также в отношении возможности покупки мазута или других видов топлива", - говорится в сообщении.
Кроме того, Наталья Гаврилица и Вадим Красносельский рассмотрели актуальные темы диалога и подчеркнули важность будущей встречи 5 + 2 для приднестровского урегулирования.
Напомним, Молдавская ГРЭС в начале октября предупредила правобережных поставщиков электроэнергии о возможном сокращении выработки, если вопрос с поставками газа не будет решен до 10 октября.
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О том, что молдавские ТЭЦ, включая основного поставщика электроэнергии для Молдовы Молдавскую ГРЭС, не могут произвести необходимого для страны объема электроэнергии говорил на брифинге 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Дефицит компенсируется за счет перетоков из энергетической системы Украины.
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