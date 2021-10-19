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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 19.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-19T20:22+0300
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КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1715 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены пять случаев импорта инфекции: из Румынии, Бельгии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Египта.Общее число случаев заражения в стране достигло 319 614.У медработников выявлено 40 случаев заражения: 21 – у врачей, 13 – у медсестер, шесть – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9407 тестов.Всего в больницах находятся 2472 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 224 (к аппаратам ИВЛ подключены 35).В то же время за сутки выздоровело 1418 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 299 214.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 36 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7309.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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Евгений Чебан
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заболевание, заболевшие

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

20:22 19.10.2021
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборатория "Инвитро" начала тестирование на коронавирусную инфекцию
Лаборатория Инвитро начала тестирование на коронавирусную инфекцию - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1715 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Отмечены пять случаев импорта инфекции: из Румынии, Бельгии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Египта.
Общее число случаев заражения в стране достигло 319 614.
У медработников выявлено 40 случаев заражения: 21 – у врачей, 13 – у медсестер, шесть – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 9407 тестов.
Всего в больницах находятся 2472 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 224 (к аппаратам ИВЛ подключены 35).
В то же время за сутки выздоровело 1418 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 299 214.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 36 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7309.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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