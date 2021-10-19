https://ru.sputnik.md/20211019/moldova-mazut-rumynia-45695075.html

Гаврилица признала, что Молдова получила мазут из Румынии

Гаврилица признала, что Молдова получила мазут из Румынии

Премьер Наталья Гаврилица объяснила, почему Молдова вслед за другими странами переходит на использование мазута вместо газа.

2021-10-19T12:20+0300

2021-10-19T12:20+0300

2021-10-19T12:43+0300

общество

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мазут

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Молдова получила мазут из Румынии в качестве гуманитарной помощи и планирует перевести компанию Termoelectrica на этот продукт, сообщила во вторник на пресс-конференции премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, во всем мире компании, которые могут перейти на мазут, делают это, поскольку это топливо более дешевое. В то же время Гаврилица не смогла ответить, на какое время хватит мазута. Напомним, ранее в Молдове был объявлен "режим тревоги" в энергетическом секторе из-за газового кризиса. Было решено с 15 октября перейти на использование мазута при производстве электрической и тепловой энергии. 16 500 тонн мазута выделено из государственного резерва.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября, Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с АО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211019/sandu-moscow-gavrilitsa-45694520.html

https://ru.sputnik.md/20211019/kulminskiy-moskva-postavka-gaz-45692592.html

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