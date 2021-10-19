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Молдова начала экспортировать грецкий орех в Малайзию
Молдова начала экспортировать грецкий орех в Малайзию
Молдавские компании расширяют круг стран для экспорта своей продукции.
2021-10-19T07:30+0300
2021-10-19T07:30+0300
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в молдове
молдова
грецкий орех
малайзия
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Недавно молдавская компания из села Инешты Теленештского района отправила первую пробную партию (одну тонна) грецкого ореха в скорлупе в Малайзию. Об этом сообщили в организации EastFruit. Как отметили в источнике, покупатели - группа репатриантов из Молдовы, которая планирует продавать малазийцам молдавский мед и орехи в розницу через свой онлайн-магазин. Как утверждает коммерческий директор компании, фирма также ведет переговоры о поставках грецкого ореха потенциальным покупателям в Индии.Компания была основана в 2010, свои первые ореховые сады заложила в 2013 году."На данный момент предприятие располагает 150 гектарами садов грецкого ореха сортов "Чандлер" и "Фернор", а также собственным производством посадочного материала. В планах расширение общей площади сада до 200 гектаров", - говорится в сообщении EastFruit. В нынешнем году, помимо попыток открыть регулярный экспорт на азиатские рынки, компания планирует расширить поставки ореха в скорлупе на рынок Евросоюза. Маркетинговым отделом прорабатывается модель адресной доставки ядра грецкого ореха в вакуумной фасовке, а также ореховой настойки собственного производства розничным потребителям на внутреннем рынке Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210930/v-moldove-sbor-urozhaya-gretskogo-orekha-kakikh-tsen-ozhidat-45154450.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, грецкий орех, малайзия

Молдова начала экспортировать грецкий орех в Малайзию

07:30 19.10.2021
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© Sputnik / Виталий ТимкивГрецкий орех
Грецкий орех - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские компании расширяют круг стран для экспорта своей продукции.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Недавно молдавская компания из села Инешты Теленештского района отправила первую пробную партию (одну тонна) грецкого ореха в скорлупе в Малайзию. Об этом сообщили в организации EastFruit.
Как отметили в источнике, покупатели - группа репатриантов из Молдовы, которая планирует продавать малазийцам молдавский мед и орехи в розницу через свой онлайн-магазин.
Как утверждает коммерческий директор компании, фирма также ведет переговоры о поставках грецкого ореха потенциальным покупателям в Индии.
Компания была основана в 2010, свои первые ореховые сады заложила в 2013 году.
"На данный момент предприятие располагает 150 гектарами садов грецкого ореха сортов "Чандлер" и "Фернор", а также собственным производством посадочного материала. В планах расширение общей площади сада до 200 гектаров", - говорится в сообщении EastFruit.
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В нынешнем году, помимо попыток открыть регулярный экспорт на азиатские рынки, компания планирует расширить поставки ореха в скорлупе на рынок Евросоюза.
Маркетинговым отделом прорабатывается модель адресной доставки ядра грецкого ореха в вакуумной фасовке, а также ореховой настойки собственного производства розничным потребителям на внутреннем рынке Молдовы.
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