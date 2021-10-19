https://ru.sputnik.md/20211019/moldova-rezhim-chp-45695743.html
Премьер рассказала, введут ли в Молдове чрезвычайное положение
Премьер рассказала, введут ли в Молдове чрезвычайное положение
Премьер рассказала, при каких условиях в Молдове могут снова ввести чрезвычайное положение и жесткие ограничения.
2021-10-19T12:49+0300
2021-10-19T12:49+0300
2021-10-19T13:26+0300
коронавирус
в молдове
молдова
чп
премьер
чрезвычайное положение
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Молдова пока не достигла того уровня заражений коронавирусом, из-за которого может быть введено чрезвычайное положение, но обстановка постоянно меняется, заявила во вторник на пресс-конференции премьер Наталья Гаврилица.В Молдове с 17 марта 2020 года действовало чрезвычайное положение из-за пандемии COVID-19. Затем парламент решил продлить его до 30 мая, но в конце апреля того же года Конституционный суд признал постановление не соответствующим Основному закону страны. Затем несколько раз в республике вводилось ЧП в здравоохранении.В сентябре 2021 года на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья утвердили введение системы защитных мер, основанных на уровне заболеваемости, и ввели "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" коды опасности, каждый из которых предполагает свои ограничения в разных сферах деятельности.По ее словам, введения дополнительных защитных мер в планах у правительства нет. "И все же из-за роста числа инфицирований мы активизируем процесс вакцинации. Призываю всех вакцинироваться," – добавила глава правительства. Система присвоения кодов COVID-опасности в МолдовеНапомним, Центр общественного здоровья Кишинева еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Такое требование ранее было выдвинуто Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю.Что предусматривает "красный код"Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры>>>Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20211018/osennie-kanikuly-moldova-45667086.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, чп, премьер, чрезвычайное положение
Премьер рассказала, введут ли в Молдове чрезвычайное положение
12:49 19.10.2021 (обновлено: 13:26 19.10.2021)
Глава правительства Наталья Гаврилица объяснила, при каких условиях в Молдове могут снова ввести чрезвычайное положение и жесткие ограничения.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Молдова пока не достигла того уровня заражений коронавирусом, из-за которого может быть введено чрезвычайное положение, но обстановка постоянно меняется, заявила во вторник на пресс-конференции премьер Наталья Гаврилица.
В Молдове с 17 марта 2020 года действовало чрезвычайное положение из-за пандемии COVID-19. Затем парламент решил продлить его до 30 мая, но в конце апреля того же года Конституционный суд признал постановление не соответствующим Основному закону страны. Затем несколько раз в республике вводилось ЧП в здравоохранении.
В сентябре 2021 года на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья утвердили введение системы защитных мер, основанных на уровне заболеваемости, и ввели "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" коды опасности, каждый из которых предполагает свои ограничения
в разных сферах деятельности.
"Все знают, каковы защитные меры. Но, если мы достигнем определенного порога, после этого можно будет говорить об объявлении режима ЧП и принятии других мер. Но мы еще далеки от этого порога", – заявила Гаврилица.
По ее словам, введения дополнительных защитных мер в планах у правительства нет.
"И все же из-за роста числа инфицирований мы активизируем процесс вакцинации. Призываю всех вакцинироваться," – добавила глава правительства.
Система присвоения кодов COVID-опасности в Молдове
Напомним, Центр общественного здоровья Кишинева еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
Такое требование ранее было выдвинуто Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю.
"Зеленый код" опасности (меньше 50 случаев).
"Желтый код" (50-99 случаев).
"Оранжевый код" (100-249 случаев).
"Красный код" (более 250 случаев).
Что предусматривает "красный код"
Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.
Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.
Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.