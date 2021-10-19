https://ru.sputnik.md/20211019/moldova-rezhim-chp-45695743.html

Премьер рассказала, введут ли в Молдове чрезвычайное положение

Премьер рассказала, введут ли в Молдове чрезвычайное положение

Премьер рассказала, при каких условиях в Молдове могут снова ввести чрезвычайное положение и жесткие ограничения.

2021-10-19T12:49+0300

2021-10-19T12:49+0300

2021-10-19T13:26+0300

коронавирус

в молдове

молдова

чп

премьер

чрезвычайное положение

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Молдова пока не достигла того уровня заражений коронавирусом, из-за которого может быть введено чрезвычайное положение, но обстановка постоянно меняется, заявила во вторник на пресс-конференции премьер Наталья Гаврилица.В Молдове с 17 марта 2020 года действовало чрезвычайное положение из-за пандемии COVID-19. Затем парламент решил продлить его до 30 мая, но в конце апреля того же года Конституционный суд признал постановление не соответствующим Основному закону страны. Затем несколько раз в республике вводилось ЧП в здравоохранении.В сентябре 2021 года на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья утвердили введение системы защитных мер, основанных на уровне заболеваемости, и ввели "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" коды опасности, каждый из которых предполагает свои ограничения в разных сферах деятельности.По ее словам, введения дополнительных защитных мер в планах у правительства нет. "И все же из-за роста числа инфицирований мы активизируем процесс вакцинации. Призываю всех вакцинироваться," – добавила глава правительства. Система присвоения кодов COVID-опасности в МолдовеНапомним, Центр общественного здоровья Кишинева еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Такое требование ранее было выдвинуто Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю.Что предусматривает "красный код"Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры>>>Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20211018/osennie-kanikuly-moldova-45667086.html

https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-covid-pod-krasnym-kodom-45679206.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, чп, премьер, чрезвычайное положение