https://ru.sputnik.md/20211019/moldovagaz-pisma-otklyucheniya-gaz-45708015.html
Не воспринимать буквально: "Молдовагаз" - о письмах с угрозами отключения газа
Не воспринимать буквально: "Молдовагаз" - о письмах с угрозами отключения газа
В Молдове стали получать письма поставщика газа с требованиями экономить, в случае отказала потребителей грозились отключить.
2021-10-19T17:41+0300
2021-10-19T17:41+0300
2021-10-19T17:57+0300
в молдове
молдовагаз
газ
письма
отключения
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В АО "Молдовагаз" прокомментировали сообщения о получении местными органами власти писем с предупреждениями о возможных отключениях, если те откажутся экономить голубое топливо."Подобные обращения руководителей некоторых филиалов газораспределительных компаний не отражают общую позицию предприятия и не должны восприниматься буквально", - пояснили в "Молдовагазе".По его данным, в обращениях газораспределительных компаний отмечается право операторов распределительных сетей лимитировать или в крайнем случае отключать места потребления газа в чрезвычайных ситуациях на рынке природного газа, а также в случаях нарушения режима функционирования объектов системы природного газа."Несмотря на дефицит природного газа, вопрос об отключениях потребителей от сети, особенно входящих в категорию защищенных, не следует рассматривать в качестве реалистичного сценария", - добавили в компании-поставщике.В то же время там подчеркнули, что недавний призыв к потребителям по возможности оптимизировать расход природного газа "остается крайне актуальным". По данным "Молдовагаза", не в последнюю очередь это относится к промышленным предприятиям (небытовым потребителям), которых призывают строго следовать ранее заявленным контрактным суточным и месячным объемам расхода природного газа.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер..Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с АО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьера правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
https://ru.sputnik.md/20211016/moldovagaz-ekonomia-gaz-45565023.html
https://ru.sputnik.md/20211019/zayavleniya-gavrilitsa-postavki-gaz-otnosheniya-russia-rost-tsen-45703440.html
https://ru.sputnik.md/20211019/gazoprovod-yassy-ungeny-kishinev-45693984.html
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в молдове, молдовагаз, газ, письма, отключения
Не воспринимать буквально: "Молдовагаз" - о письмах с угрозами отключения газа
17:41 19.10.2021 (обновлено: 17:57 19.10.2021)
Некоторые органы местной власти в Молдове с недавнего времени стали получать письма от компании - поставщика газа с требованиями экономить голубое топливо.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В АО "Молдовагаз" прокомментировали сообщения о получении местными органами власти писем с предупреждениями о возможных отключениях, если те откажутся экономить голубое топливо.
"Подобные обращения руководителей некоторых филиалов газораспределительных компаний не отражают общую позицию предприятия и не должны восприниматься буквально", - пояснили в "Молдовагазе".
По его данным, в обращениях газораспределительных компаний отмечается право операторов распределительных сетей лимитировать или в крайнем случае отключать места потребления газа в чрезвычайных ситуациях на рынке природного газа, а также в случаях нарушения режима функционирования объектов системы природного газа.
"Несмотря на дефицит природного газа, вопрос об отключениях потребителей от сети, особенно входящих в категорию защищенных, не следует рассматривать в качестве реалистичного сценария", - добавили в компании-поставщике.
В то же время там подчеркнули, что недавний призыв к потребителям по возможности оптимизировать расход природного газа "остается крайне актуальным".
По данным "Молдовагаза", не в последнюю очередь это относится к промышленным предприятиям (небытовым потребителям), которых призывают строго следовать ранее заявленным контрактным суточным и месячным объемам расхода природного газа.
Ситуация с газом в Молдове
Напомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
"Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.
Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.
Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре.
"Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер..
Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с АО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам вице-премьера правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.