https://ru.sputnik.md/20211019/moskva-novye-koronavirusnye-ogranicheniya-45715919.html
В Москве ввели новые коронавирусные ограничения
В Москве ввели новые коронавирусные ограничения
В Москве ввели новые коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
2021-10-19T21:45+0300
2021-10-19T21:45+0300
2021-10-19T21:45+0300
коронавирус
москва
ограничения
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В российской столице вводят новые меры по борьбе с распространением COVID-19, передает РИА новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в своем блоге.В первую очередь новые требования относятся к тем, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска.Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти Москвы приняли решение о том, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. От него освобождаются только переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедшие вакцинацию горожане.Ранее сообщалось о том, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве в неделю составляет 20-30%.
https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-covid-pod-krasnym-kodom-45679206.html
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москва, ограничения
В Москве ввели новые коронавирусные ограничения
Мэр Москвы Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik.
В российской столице вводят новые меры по борьбе с распространением COVID-19, передает РИА новости
. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в своем блоге.
"С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников", — говорится на сайте главы города.
В первую очередь новые требования относятся к тем, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска.
Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти Москвы приняли решение о том, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. От него освобождаются только переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедшие вакцинацию горожане.
Ранее сообщалось о том, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве в неделю составляет 20-30%.