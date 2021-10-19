https://ru.sputnik.md/20211019/moskva-novye-koronavirusnye-ogranicheniya-45715919.html

В Москве ввели новые коронавирусные ограничения

В Москве ввели новые коронавирусные ограничения

В Москве ввели новые коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

2021-10-19T21:45+0300

2021-10-19T21:45+0300

2021-10-19T21:45+0300

коронавирус

москва

ограничения

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В российской столице вводят новые меры по борьбе с распространением COVID-19, передает РИА новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в своем блоге.В первую очередь новые требования относятся к тем, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска.Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти Москвы приняли решение о том, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. От него освобождаются только переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедшие вакцинацию горожане.Ранее сообщалось о том, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве в неделю составляет 20-30%.

https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-covid-pod-krasnym-kodom-45679206.html

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москва, ограничения