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Подорожания не останавливаются: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Подорожания не останавливаются: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 20 октября.
2021-10-19T14:14+0300
2021-10-19T14:14+0300
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные на 20 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на пять банов и достигнет 21,55 лея.Цена на дизтопливо вырастет на пять банов и составит 18,60 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ

Подорожания не останавливаются: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

14:14 19.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausМашина на заправке
Машина на заправке - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива изменяется каждый день, но не в сторону снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные на 20 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на пять банов и достигнет 21,55 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на пять банов и составит 18,60 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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