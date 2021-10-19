https://ru.sputnik.md/20211019/niku-popesku-moskva-vizit-45702399.html
Министр иностранных дел Молдовы Попеску отправится в Москву с рабочим визитом
Министр иностранных дел Молдовы Попеску отправится в Москву с рабочим визитом
Глава МИДЕИ Молдовы обсудит в Москве вопросы экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой
2021-10-19T15:39+0300
2021-10-19T15:39+0300
2021-10-19T15:39+0300
политика
москва
мидеи
визит
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КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску подтвердил, что в ноябре отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.Попеску также примет участие в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.В поиске решений для преодоления энергетического кризиса МИДЕИ продолжает постоянные дискуссии с представителями правительств Румынии, Украины, Германии, Словакии, Болгарии, Польши, Турции и Азербайджана, сообщил Попеску в Facebook.Кроме того, на прошлой неделе глава МИДЕИ обсудил энергетические проблемы Молдовы с Оливером Варгеи, европейским комиссаром по вопросам расширения и политике соседства."Обсуждаем с нашими европейскими партнерами три приоритетных направления: техническая помощь и экспертиза, выявление потенциальных источников энергии, поиск финансовых решений для компенсации роста цен", — написал министр.Попеску отметил, что на прошлой неделе также обсудил с главой МИД Румынии Богданом Ауреску завершение работ на газопроводе Яссы - Кишинев и взаимоподключение энергосистем Румынии и Молдовы.
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москва, мидеи, визит, нику попеску
Министр иностранных дел Молдовы Попеску отправится в Москву с рабочим визитом
Глава МИДЕИ заявил, что дискуссии по преодолению энергетического кризиса правительство ведет с Россией, ЕС и другими странами.
КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску подтвердил, что в ноябре отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Попеску также примет участие в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.
В поиске решений для преодоления энергетического кризиса МИДЕИ продолжает постоянные дискуссии с представителями правительств Румынии, Украины, Германии, Словакии, Болгарии, Польши, Турции и Азербайджана, сообщил Попеску в Facebook.
Кроме того, на прошлой неделе глава МИДЕИ обсудил энергетические проблемы Молдовы с Оливером Варгеи, европейским комиссаром по вопросам расширения и политике соседства.
"Обсуждаем с нашими европейскими партнерами три приоритетных направления: техническая помощь и экспертиза, выявление потенциальных источников энергии, поиск финансовых решений для компенсации роста цен", — написал министр.
Попеску отметил, что на прошлой неделе также обсудил с главой МИД Румынии Богданом Ауреску завершение работ на газопроводе Яссы - Кишинев и взаимоподключение энергосистем Румынии и Молдовы.