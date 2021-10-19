https://ru.sputnik.md/20211019/niku-popesku-moskva-vizit-45702399.html

Министр иностранных дел Молдовы Попеску отправится в Москву с рабочим визитом

Министр иностранных дел Молдовы Попеску отправится в Москву с рабочим визитом

Глава МИДЕИ Молдовы обсудит в Москве вопросы экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой

2021-10-19T15:39+0300

2021-10-19T15:39+0300

2021-10-19T15:39+0300

политика

москва

мидеи

визит

нику попеску

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КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску подтвердил, что в ноябре отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.Попеску также примет участие в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.В поиске решений для преодоления энергетического кризиса МИДЕИ продолжает постоянные дискуссии с представителями правительств Румынии, Украины, Германии, Словакии, Болгарии, Польши, Турции и Азербайджана, сообщил Попеску в Facebook.Кроме того, на прошлой неделе глава МИДЕИ обсудил энергетические проблемы Молдовы с Оливером Варгеи, европейским комиссаром по вопросам расширения и политике соседства."Обсуждаем с нашими европейскими партнерами три приоритетных направления: техническая помощь и экспертиза, выявление потенциальных источников энергии, поиск финансовых решений для компенсации роста цен", — написал министр.Попеску отметил, что на прошлой неделе также обсудил с главой МИД Румынии Богданом Ауреску завершение работ на газопроводе Яссы - Кишинев и взаимоподключение энергосистем Румынии и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211019/kulminskiy-moskva-postavka-gaz-45692592.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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москва, мидеи, визит, нику попеску