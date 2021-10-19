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Министр иностранных дел Молдовы Попеску отправится в Москву с рабочим визитом
Министр иностранных дел Молдовы Попеску отправится в Москву с рабочим визитом
Глава МИДЕИ Молдовы обсудит в Москве вопросы экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой
2021-10-19T15:39+0300
2021-10-19T15:39+0300
политика
москва
мидеи
визит
нику попеску
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КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску подтвердил, что в ноябре отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.Попеску также примет участие в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.В поиске решений для преодоления энергетического кризиса МИДЕИ продолжает постоянные дискуссии с представителями правительств Румынии, Украины, Германии, Словакии, Болгарии, Польши, Турции и Азербайджана, сообщил Попеску в Facebook.Кроме того, на прошлой неделе глава МИДЕИ обсудил энергетические проблемы Молдовы с Оливером Варгеи, европейским комиссаром по вопросам расширения и политике соседства."Обсуждаем с нашими европейскими партнерами три приоритетных направления: техническая помощь и экспертиза, выявление потенциальных источников энергии, поиск финансовых решений для компенсации роста цен", — написал министр.Попеску отметил, что на прошлой неделе также обсудил с главой МИД Румынии Богданом Ауреску завершение работ на газопроводе Яссы - Кишинев и взаимоподключение энергосистем Румынии и Молдовы.
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москва, мидеи, визит, нику попеску

Министр иностранных дел Молдовы Попеску отправится в Москву с рабочим визитом

15:39 19.10.2021
231
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Нику Попеску
Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Глава МИДЕИ заявил, что дискуссии по преодолению энергетического кризиса правительство ведет с Россией, ЕС и другими странами.
КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску подтвердил, что в ноябре отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Попеску также примет участие в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.
В поиске решений для преодоления энергетического кризиса МИДЕИ продолжает постоянные дискуссии с представителями правительств Румынии, Украины, Германии, Словакии, Болгарии, Польши, Турции и Азербайджана, сообщил Попеску в Facebook.
Кроме того, на прошлой неделе глава МИДЕИ обсудил энергетические проблемы Молдовы с Оливером Варгеи, европейским комиссаром по вопросам расширения и политике соседства.
"Обсуждаем с нашими европейскими партнерами три приоритетных направления: техническая помощь и экспертиза, выявление потенциальных источников энергии, поиск финансовых решений для компенсации роста цен", — написал министр.
Влад Кульминский - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Общество
Вице-премьер Кульминский отправится в Москву для переговоров по поставкам газа
11:05
643
4
Попеску отметил, что на прошлой неделе также обсудил с главой МИД Румынии Богданом Ауреску завершение работ на газопроводе Яссы - Кишинев и взаимоподключение энергосистем Румынии и Молдовы.
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