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После первого тайма "Шериф" проигрывает "Интеру"
23:04 19.10.2021 (обновлено: 23:05 19.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
© Sputnik / Mihai Caraus
Тираспольский "Шериф" впервые в групповом этапе Лиги Чемпионов пропустил гол с игры.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Тираспольский "Шериф" по итогам первого тайма проигрывает миланскому "Интеру" 1:0.
На 34-й минуте матча Артуро Видаль головой сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда боснийский нападающий Эдин Джеко слета пробил в дальний угол.
Встреча группы D началась в 22.00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане.
Встреча группы D началась в 22.00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане.
До этого вратарь "Шерифа" Дмитрий Челядник дважды выходил один на один с игроками "Интера" и спасал свою команду.
У "Шерифа" по статистике только один удар в створ. После контратаки "Шерифа" бразилец Криштиано опасно пробил по воротам "Интера".
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.
В первых двух матчах "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и "Реал" (2:1). "Интер" проиграл "Реалу" (0:1) и сыграл вничью с "Шахтером" (0:0).
У "Шерифа" по статистике только один удар в створ. После контратаки "Шерифа" бразилец Криштиано опасно пробил по воротам "Интера".
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.
В первых двух матчах "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и "Реал" (2:1). "Интер" проиграл "Реалу" (0:1) и сыграл вничью с "Шахтером" (0:0).
После двух туров "Шериф", который набрал шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы D, "Интер" (1) — третий. Второе место занимает "Реал" (3), четвертое — донецкий "Шахтёр" (1).