https://ru.sputnik.md/20211019/pervii-taym-sherif-proigryvaet-inter-45716888.html

После первого тайма "Шериф" проигрывает "Интеру"

После первого тайма "Шериф" проигрывает "Интеру"

"Шериф" проигрывает "Интеру" в третьем туре Лиги чемпионов

2021-10-19T23:04+0300

2021-10-19T23:04+0300

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спорт

фк "шериф"

футбол

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Тираспольский "Шериф" по итогам первого тайма проигрывает миланскому "Интеру" 1:0.На 34-й минуте матча Артуро Видаль головой сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда боснийский нападающий Эдин Джеко слета пробил в дальний угол. Встреча группы D началась в 22.00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане. До этого вратарь "Шерифа" Дмитрий Челядник дважды выходил один на один с игроками "Интера" и спасал свою команду.У "Шерифа" по статистике только один удар в створ. После контратаки "Шерифа" бразилец Криштиано опасно пробил по воротам "Интера".Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.В первых двух матчах "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и "Реал" (2:1). "Интер" проиграл "Реалу" (0:1) и сыграл вничью с "Шахтером" (0:0). После двух туров "Шериф", который набрал шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы D, "Интер" (1) — третий. Второе место занимает "Реал" (3), четвертое — донецкий "Шахтёр" (1).

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2021

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фк "шериф", футбол