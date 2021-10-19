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Песков назвал условие признания в России иностранных вакцин от COVID-19
Песков назвал условие признания в России иностранных вакцин от COVID-19
Песков: обязательное обоюдное признание вакцин - условие для признания иностранных вакцин в России
2021-10-19T16:08+0300
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коронавирус
россия
вакцина
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Российская сторона назвала условия, при которых станет возможен допуск зарубежных вакцин от коронавируса на рынок РФ, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главное требование – обязательное обоюдное признание вакцин.“Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате”, - сказал Песков.Он добавил, что отсутствие иностранных вакцин в России не влияет на скорость массовой иммунизации в стране.“Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок”, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html
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россия, вакцина, дмитрий песков

Песков назвал условие признания в России иностранных вакцин от COVID-19

16:08 19.10.2021
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Российская сторона назвала условия, при которых станет возможен допуск зарубежных вакцин от коронавируса на рынок РФ, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главное требование – обязательное обоюдное признание вакцин.
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“Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате”, - сказал Песков.

Он добавил, что отсутствие иностранных вакцин в России не влияет на скорость массовой иммунизации в стране.
“Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок”, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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