https://ru.sputnik.md/20211019/peskov-uslovie-priznanie-rossia-inostrannye-vaktsin-covid-45703298.html

Песков назвал условие признания в России иностранных вакцин от COVID-19

Песков назвал условие признания в России иностранных вакцин от COVID-19

Песков: обязательное обоюдное признание вакцин - условие для признания иностранных вакцин в России

2021-10-19T16:08+0300

2021-10-19T16:08+0300

2021-10-19T16:08+0300

коронавирус

россия

вакцина

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Российская сторона назвала условия, при которых станет возможен допуск зарубежных вакцин от коронавируса на рынок РФ, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главное требование – обязательное обоюдное признание вакцин.“Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате”, - сказал Песков.Он добавил, что отсутствие иностранных вакцин в России не влияет на скорость массовой иммунизации в стране.“Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок”, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html

россия

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россия, вакцина, дмитрий песков