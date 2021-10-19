https://ru.sputnik.md/20211019/plenarnoe-zasedanie-parlamenta-chetverg-45710245.html
Заседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке
Заседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке
Депутаты рассмотрят во втором чтении внесение нескольких поправок к законам, а в первом чтении - важные договоры.
2021-10-19T18:33+0300
2021-10-19T18:33+0300
2021-10-19T18:37+0300
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 21 октября, в 11.00. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа после заседания постоянного бюро.Согласно повестке, депутаты должны рассмотреть простой вотум недоверия, выдвинутый против министра юстиции парламентской фракцией Блока коммунистов и социалистов.Также будут обсуждаться несколько законопроектов, предложенных для утверждения в первом чтении: о внесении изменений в закон о режиме гражданского оружия и боеприпасов, закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты, закон о режиме иностранцев в Молдове, закон об адвокатуре, регламент парламента.В первом чтении будет рассматриваться проект закона о ратификации поправок к Договору о финансировании между Молдовой и Европейским инвестиционным банком и сопроводительному письму к Договору о финансировании в целях реализации проекта "Сад Молдовы".
https://ru.sputnik.md/20211018/parlament-moldova-delegatsii-strani-45670425.html
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Юлия Липовая
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в молдове, заседание, молдова, повестка, парламент
Заседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке
18:33 19.10.2021 (обновлено: 18:37 19.10.2021)
Депутаты рассмотрят во втором чтении внесение нескольких поправок к законам, а в первом чтении парламентарии должны утвердить важные договоры.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 21 октября, в 11.00. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа после заседания постоянного бюро.
Согласно повестке, депутаты должны рассмотреть простой вотум недоверия, выдвинутый против министра юстиции парламентской фракцией Блока коммунистов и социалистов.
Также будут обсуждаться несколько законопроектов, предложенных для утверждения в первом чтении: о внесении изменений в закон о режиме гражданского оружия и боеприпасов, закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты, закон о режиме иностранцев в Молдове, закон об адвокатуре, регламент парламента.
В первом чтении будет рассматриваться проект закона о ратификации поправок к Договору о финансировании между Молдовой и Европейским инвестиционным банком и сопроводительному письму к Договору о финансировании в целях реализации проекта "Сад Молдовы".