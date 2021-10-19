https://ru.sputnik.md/20211019/podarki-ispytaniya-covid-19-45686670.html

Мир за сутки: подарки Кишиневу, ракетные испытания и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: подарки Кишиневу, ракетные испытания и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: подарки Кишиневу, ракетные испытания и ситуация с COVID-19

2021-10-19T09:12+0300

2021-10-19T09:12+0300

2021-10-19T09:20+0300

в мире

кишинев

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45542954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2fad3acf56a9d6b75cf5a6359e439fc.jpg

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Благотворительные организации из итальянского региона Тоскана, коммун Чертальдо и Гамбасси — Терме передали в дар Кишиневу две машины скорой помощи.Как сообщил в своих социальных сетях генеральный примар Кишинева Ион Чебан, для передачи автомобилей в Молдову прибыла итальянская делегация во главе с мэром коммуны Чертальдо в сопровождении группы представителей благотворительных организаций, способствующих интеграции в школы детей с диагнозом "аутизм"."Я выразил благодарность властям Италии за дар Кишиневу. Мы прилагаем большие усилия для обеспечения потребностей кишиневцев, и поддержка партнеров оказывает большое влияние на сферу медицины", – отметил Чебан.Примар также добавил, что машины скорой помощи будут отправлены в две муниципальные клинические больницы – детскую инфекционную и больницу №4 – для ухода за пациентами и эффективного управления пандемией COVID-19.Итальянская делегация, прибывшая в Кишинев, также проведет ряд встреч со специалистами и учителями столичных образовательных учреждений, цель которых – улучшение процесса интеграции детей.Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моряУтром 19 октября КНДР запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда. Об этом сообщают Известия со ссылкой на агентство Yonhap.Власти Японии предполагают, что это, возможно, были баллистические ракеты. А в связи с инцидентом японский премьер-министр Фумио Кисида распорядился провести приготовления к внештатным ситуациям, своевременно информировать население и гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 241 миллиона.На утро 19 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 241 113 527. Из них 4 905 124 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (45 050 899). Следом идут Индия (34 081 315) и Бразилия (21 651 910).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 537 619), Россия (7 903 963), Турция (7 683 487), Франция (7 190 716), Иран (5 796 659), Аргентина (5 272 551) и Испания (4 988 878).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 767 743 случая заражения, в Румынии – 1 467 401.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 317 899. В понедельник профильное министерство сообщило о 1370 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7273, выздоровело 297 796 человек.

https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-covid-pod-krasnym-kodom-45679206.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, кишинев, ракеты