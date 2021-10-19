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Погодные рекорды Молдовы 19 октября
Погодные рекорды Молдовы 19 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день. 19.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-19T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 октября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 19 октября 1949 года воздух охладился до –3,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2017 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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Погодные рекорды Молдовы 19 октября

00:01 19.10.2021
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Осень - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 октября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 19 октября 1949 года воздух охладился до –3,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2017 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,1 градуса по Цельсию.
Țâpova - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2017
Заповедник и монастырь Цыпово - место тайн и паранормальных явлений
11 сентября 2017, 18:08
4170
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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