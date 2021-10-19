https://ru.sputnik.md/20211019/prokuror-pccocs-obyski-stoyanoglo-45688531.html

Антикоррупционная прокуратура провела обыски по делу Стояногло

Антикоррупционная прокуратура провела обыски по делу Стояногло

Антикоррупционная прокуратура провела обыск у прокуроров PCCOCS в рамках расследования по делу Стояногло

2021-10-19T09:41+0300

2021-10-19T09:41+0300

2021-10-19T10:06+0300

в молдове

прокурор

обыск

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Следственная группа во главе с прокурором, назначенным Высшим советом прокуроров (ВСП) для проведения уголовного расследования по делу Александра Стояногло, провела обыск в офисе двух сотрудников Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, проведенный обыск связан с полученными в рамках уголовного расследования доказательствами, полностью соответствует закону и был инициирован судебным решением. "Проведение обысков было обусловлено отказом прокуроров PCCOCS представить антикоррупционным прокурорам все затребованные в законном порядке документы и предметы", – говорится в сообщении ведомства. Как добавили в прокуратуре, проведенные обыски ограничивались обстоятельствами дела Александра Стояногло и не распространялись на другие уголовные дела, которые ведутся прокуратурой. При этом в прокуратуре подчеркнули, что утверждения о том, что обыски связаны с другими делами, необоснованны. Напомним, ранее в прессе сообщалось, что обыски проходят у прокурора Думитру Рэиляну, который ведет ключевые дела против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Также Рэиляну ведет дело по "Пятому управлению" МВД.

https://ru.sputnik.md/20211015/aleksandr-stoyanoglo-ostaetsya-pod-domashnim-arestom-45553649.html

https://ru.sputnik.md/20210803/figurantam-po-delu-o-pyatom-upravlenii-mvd-prodlili-predvaritelnyy-arest-43539606.html

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в молдове, прокурор, обыск, александр стояногло