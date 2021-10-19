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Антикоррупционная прокуратура провела обыски по делу Стояногло
Антикоррупционная прокуратура провела обыски по делу Стояногло
Антикоррупционная прокуратура провела обыск у прокуроров PCCOCS в рамках расследования по делу Стояногло
2021-10-19T09:41+0300
2021-10-19T10:06+0300
в молдове
прокурор
обыск
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Следственная группа во главе с прокурором, назначенным Высшим советом прокуроров (ВСП) для проведения уголовного расследования по делу Александра Стояногло, провела обыск в офисе двух сотрудников Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, проведенный обыск связан с полученными в рамках уголовного расследования доказательствами, полностью соответствует закону и был инициирован судебным решением. "Проведение обысков было обусловлено отказом прокуроров PCCOCS представить антикоррупционным прокурорам все затребованные в законном порядке документы и предметы", – говорится в сообщении ведомства. Как добавили в прокуратуре, проведенные обыски ограничивались обстоятельствами дела Александра Стояногло и не распространялись на другие уголовные дела, которые ведутся прокуратурой. При этом в прокуратуре подчеркнули, что утверждения о том, что обыски связаны с другими делами, необоснованны. Напомним, ранее в прессе сообщалось, что обыски проходят у прокурора Думитру Рэиляну, который ведет ключевые дела против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Также Рэиляну ведет дело по "Пятому управлению" МВД.
https://ru.sputnik.md/20211015/aleksandr-stoyanoglo-ostaetsya-pod-domashnim-arestom-45553649.html
https://ru.sputnik.md/20210803/figurantam-po-delu-o-pyatom-upravlenii-mvd-prodlili-predvaritelnyy-arest-43539606.html
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в молдове, прокурор, обыск, александр стояногло

Антикоррупционная прокуратура провела обыски по делу Стояногло

09:41 19.10.2021 (обновлено: 10:06 19.10.2021)
161
© Sputnik / Miroslav RotariПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Следствие по уголовному делу отстраненного генпрокурора продолжается. В связи с полученными доказательствами были проведены обыски у некоторых прокуроров PCCOCS.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Следственная группа во главе с прокурором, назначенным Высшим советом прокуроров (ВСП) для проведения уголовного расследования по делу Александра Стояногло, провела обыск в офисе двух сотрудников Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, проведенный обыск связан с полученными в рамках уголовного расследования доказательствами, полностью соответствует закону и был инициирован судебным решением.
"Проведение обысков было обусловлено отказом прокуроров PCCOCS представить антикоррупционным прокурорам все затребованные в законном порядке документы и предметы", – говорится в сообщении ведомства.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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Александр Стояногло остается под домашним арестом
15 октября, 18:54
634
Как добавили в прокуратуре, проведенные обыски ограничивались обстоятельствами дела Александра Стояногло и не распространялись на другие уголовные дела, которые ведутся прокуратурой. При этом в прокуратуре подчеркнули, что утверждения о том, что обыски связаны с другими делами, необоснованны.
Напомним, ранее в прессе сообщалось, что обыски проходят у прокурора Думитру Рэиляну, который ведет ключевые дела против бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Также Рэиляну ведет дело по "Пятому управлению" МВД.
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
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