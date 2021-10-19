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Россия готова увеличить поставки газа в Европу
Россия готова увеличить поставки газа в Европу
Россия согласна поставлять европейским потребителям больше природного газа, но не в ответ на претензии политиков
2021-10-19T19:30+0300
2021-10-19T19:34+0300
россия
европа
газ
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Россия согласна поставлять европейским потребителям больше природного газа, но не в ответ на претензии политиков, передает РИА Новости. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же "Газпрому", обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны (обратиться - ред.) конкретные покупатели, которые предоставили бы определенные заявки по соответствующим ценам. А заявок-то нет. А почему нет? Вполне естественно, потому что сейчас уровень рыночных цен в результате просчетов (европейских политиков) такой высокий, что думают дважды", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, те, кто видит во всем "руку Москвы", не занимаются поиском настоящих причин происходящего энергокризиса.Стоимость газа в Европе демонстрирует устойчивый рост с начала года. Если в начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября этот показатель увеличился более чем вдвое. В начале октября цена на голубое топливо на пике приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211018/ukraina-chp-situatsia-gaz-45670077.html
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россия, европа, газ

Россия готова увеличить поставки газа в Европу

19:30 19.10.2021 (обновлено: 19:34 19.10.2021)
137
© Sputnik / Максим БогодвидТабличка
Табличка - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов рассказал о претензиях европейских политиков.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Россия согласна поставлять европейским потребителям больше природного газа, но не в ответ на претензии политиков, передает РИА Новости. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же "Газпрому", обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны (обратиться - ред.) конкретные покупатели, которые предоставили бы определенные заявки по соответствующим ценам. А заявок-то нет. А почему нет? Вполне естественно, потому что сейчас уровень рыночных цен в результате просчетов (европейских политиков) такой высокий, что думают дважды", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, те, кто видит во всем "руку Москвы", не занимаются поиском настоящих причин происходящего энергокризиса.
Стоимость газа в Европе демонстрирует устойчивый рост с начала года. Если в начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября этот показатель увеличился более чем вдвое. В начале октября цена на голубое топливо на пике приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров.
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