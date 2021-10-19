https://ru.sputnik.md/20211019/rost-tsena-toplivo-45702109.html
Как премьер Молдовы объяснила постоянный рост цен на топливо
Как премьер Молдовы объяснила постоянный рост цен на топливо
Премьер-министр Молдовы рассказала, что делают власти для улучшение регулирования цен на топливо.
2021-10-19T15:10+0300
2021-10-19T15:10+0300
2021-10-19T15:10+0300
общество
в молдове
молдова
рост цен на топливо
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Премьер Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала ежедневный рост цен на топливо в стране. Напомним, в Молдове, согласно новой методологии, максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты. Так, НАРЭ обязано ежедневно публиковать на своем сайте максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А-95 и дизельное топливо).Соответствующие положения были утверждены в конце августа, и с тех пор в стране практически ежедневно растут цены на топливо. По словам премьера, в настоящее время власти совместно работают, чтобы изучить другие варианты политики регулирования цен, которые могут улучшить ситуацию или помочь урегулировать рынок топлива.На данный момент цена на 95-й бензин поднялась до 21,55 лея. Стоимость дизтоплива составляет 18,60 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20211019/nare-tseny-toplivo-45698958.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, рост цен на топливо, наталья гаврилица
Как премьер Молдовы объяснила постоянный рост цен на топливо
Премьер Молдовы объяснила постоянный рост цен на топливо и рассказала, что власти делают для улучшения регламентирования рынка.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Премьер Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала ежедневный рост цен на топливо в стране.
Напомним, в Молдове, согласно новой методологии, максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты. Так, НАРЭ обязано ежедневно публиковать на своем сайте максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А-95 и дизельное топливо).
Соответствующие положения были утверждены в конце августа, и с тех пор в стране практически ежедневно растут цены на топливо.
По словам премьера, в настоящее время власти совместно работают, чтобы изучить другие варианты политики регулирования цен, которые могут улучшить ситуацию или помочь урегулировать рынок топлива.
"Мы должны убедиться, что на рынке есть конкуренция, мы должны убедиться, что нет злоупотреблений, но, когда цены у мировых производителей растут, это все равно отразится на ситуации в Молдове ", – отметила Гаврилица.
На данный момент цена на 95-й бензин поднялась до 21,55 лея. Стоимость дизтоплива составляет 18,60 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.