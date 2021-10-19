https://ru.sputnik.md/20211019/rost-tsena-toplivo-45702109.html

Как премьер Молдовы объяснила постоянный рост цен на топливо

Как премьер Молдовы объяснила постоянный рост цен на топливо

Премьер-министр Молдовы рассказала, что делают власти для улучшение регулирования цен на топливо.

2021-10-19T15:10+0300

2021-10-19T15:10+0300

2021-10-19T15:10+0300

общество

в молдове

молдова

рост цен на топливо

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Премьер Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала ежедневный рост цен на топливо в стране. Напомним, в Молдове, согласно новой методологии, максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты. Так, НАРЭ обязано ежедневно публиковать на своем сайте максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А-95 и дизельное топливо).Соответствующие положения были утверждены в конце августа, и с тех пор в стране практически ежедневно растут цены на топливо. По словам премьера, в настоящее время власти совместно работают, чтобы изучить другие варианты политики регулирования цен, которые могут улучшить ситуацию или помочь урегулировать рынок топлива.На данный момент цена на 95-й бензин поднялась до 21,55 лея. Стоимость дизтоплива составляет 18,60 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

https://ru.sputnik.md/20211019/nare-tseny-toplivo-45698958.html

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в молдове, молдова, рост цен на топливо, наталья гаврилица