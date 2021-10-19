https://ru.sputnik.md/20211019/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplo-bez-dozhdey-45680033.html

Самый точный прогноз погоды: тепло и без дождей

Самый точный прогноз погоды: тепло и без дождей

Прогноз погоды в Молдове на 19 20 и 21 октября Gismeteo

2021-10-19T07:00+0300

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2021-10-19T07:00+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +12 до +14 градусов.Такая же погода ожидается 20 октября, без осадков. Затем начнет теплеть – до +22 градусов днем, ночью – до +8 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.Затем, 24 октября резко похолодает до +7 и + 12 градусов днем и возможны заморозки ночью.Праздники и народные приметыВ этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры: "Надевай теплое платье с Фомы". К этому дню выявлялись излишки хлебных запасов: "Фома ломит закрома, все бери задарма". Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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прогноз погоды