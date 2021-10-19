https://ru.sputnik.md/20211019/sandu-moscow-gavrilitsa-45694520.html
Почему президент Молдовы Санду не едет в Москву: что заявила премьер Гаврилица
Почему президент Молдовы Санду не едет в Москву: что заявила премьер Гаврилица
Глава правительства Молдовы ответила на вопрос, почему президент республики не едет в Россию
2021-10-19T11:53+0300
2021-10-19T11:53+0300
2021-10-19T12:19+0300
политика
в молдове
москва
майя санду
президент молдовы
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45693279_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_77991e624dc0a610cc8f2cb99d8a967b.jpg
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Глава правительства Молдовы ответила на вопрос о том, почему президент Молдовы не едет в Москву.Гаврилица отметила, что Молдова открыта для дискуссий на всех уровнях, а встреча главы МИДЕИ Нику Попеску и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая состоится в ноябре, может стать подготовкой для встречи на более высоком уровне. Журналисты попросили Гаврилицу прокомментировать, верны ли заявления главы МИД России, который обратил внимание на то, что Вашингтон и Брюссель запрещают президенту Молдовы говорить о стремлении развивать отношения с РФ, поэтому Санду до сих пор не совершила визита в Москву.Ранее Лавров заявил, что "глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией".В заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 15 октября, вместо президента Молдовы Майи Санду приняла участие премьер Наталья Гаврилица. Санду с момента вступления в должность главы государства еще ни разу не посещала Россию с визитом. При этом президент Молдовы неоднократно совершала поездки на Украину, в ЕС и США.Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 19 апреля, Санду на вопрос об отношениях с РФ фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время президент выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
https://ru.sputnik.md/20211019/kulminskiy-moskva-postavka-gaz-45692592.html
москва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45693279_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_24498158e16b1a860ddc91782ce335e2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, москва, майя санду, президент молдовы, наталья гаврилица
Почему президент Молдовы Санду не едет в Москву: что заявила премьер Гаврилица
11:53 19.10.2021 (обновлено: 12:19 19.10.2021)
Глава правительства ответила на вопрос журналистов, почему президент Молдовы не планирует визита в Российскую Федерацию.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Глава правительства Молдовы ответила на вопрос о том, почему президент Молдовы не едет в Москву.
Гаврилица отметила, что Молдова открыта для дискуссий на всех уровнях, а встреча главы МИДЕИ Нику Попеску и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая состоится в ноябре, может стать подготовкой для встречи на более высоком уровне.
"Мы открыты на всех уровнях проводить встречи с партнерами из Российской Федерации. У нас комплексная двусторонняя повестка. И хотим дискутировать по всем этим вопросам. Рады, что в начале ноября состоится встреча между министрами иностранных дел – между вице-премьером Нику Попеску и господином Сергеем Лавровым. Надеемся на хорошую подготовку для встречи на более высоком уровне", – сказала Гаврилица на пресс-конференции во вторник.
Журналисты попросили Гаврилицу прокомментировать, верны ли заявления главы МИД России, который обратил внимание на то, что Вашингтон и Брюссель запрещают президенту Молдовы говорить о стремлении развивать отношения с РФ, поэтому Санду до сих пор не совершила визита в Москву.
"Как президент, так и парламент, и правительство суверенно представляют интересы страны", – ответила молдавский премьер.
Ранее Лавров заявил, что "глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией".
В заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 15 октября, вместо президента Молдовы Майи Санду приняла участие премьер Наталья Гаврилица. Санду с момента вступления в должность главы государства еще ни разу не посещала Россию с визитом. При этом президент Молдовы неоднократно совершала поездки на Украину, в ЕС и США.
Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 19 апреля, Санду на вопрос об отношениях с РФ фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время президент выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.