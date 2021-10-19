https://ru.sputnik.md/20211019/sandu-moscow-gavrilitsa-45694520.html

Почему президент Молдовы Санду не едет в Москву: что заявила премьер Гаврилица

Почему президент Молдовы Санду не едет в Москву: что заявила премьер Гаврилица

Глава правительства Молдовы ответила на вопрос, почему президент республики не едет в Россию

2021-10-19T11:53+0300

2021-10-19T11:53+0300

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политика

в молдове

москва

майя санду

президент молдовы

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Глава правительства Молдовы ответила на вопрос о том, почему президент Молдовы не едет в Москву.Гаврилица отметила, что Молдова открыта для дискуссий на всех уровнях, а встреча главы МИДЕИ Нику Попеску и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая состоится в ноябре, может стать подготовкой для встречи на более высоком уровне. Журналисты попросили Гаврилицу прокомментировать, верны ли заявления главы МИД России, который обратил внимание на то, что Вашингтон и Брюссель запрещают президенту Молдовы говорить о стремлении развивать отношения с РФ, поэтому Санду до сих пор не совершила визита в Москву.Ранее Лавров заявил, что "глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией".В заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 15 октября, вместо президента Молдовы Майи Санду приняла участие премьер Наталья Гаврилица. Санду с момента вступления в должность главы государства еще ни разу не посещала Россию с визитом. При этом президент Молдовы неоднократно совершала поездки на Украину, в ЕС и США.Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 19 апреля, Санду на вопрос об отношениях с РФ фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время президент выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

https://ru.sputnik.md/20211019/kulminskiy-moskva-postavka-gaz-45692592.html

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