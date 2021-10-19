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Шеларь: о странностях антиковидных мер в Молдове

Шеларь: о странностях антиковидных мер в Молдове

Доктор экономики рассказала об отсутствии четких антиковидных правил в Молдове и обратила внимание на хаос в общественном транспорте и крупных магазинах Кишинева.

2021-10-19T08:00+0300

2021-10-19T08:00+0300

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Шеларь: о странностях антипандемических мер в Молдове Шеларь: о странностях антипандемических мер в Молдове

Обществу необходимы четкие эпидемиологические правила, которые бы позволяли гражданам понимать всю опасность ситуации, в которой мы находимся. Не только кафе и рестораны являются местами, где происходит прямой контакт больших групп людей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь."Все обратили внимание на отрасль общественного питания HoReCa – кафе, рестораны, гостиницы. А молдавские супермаркеты и магазины – это не то же самое? Там людей больше, чем в кафе и ресторанах, потому что посещаемость кафе и ресторанов ограничена финансовыми возможностями каждого конкретного человека. А транспорт? А центральный рынок?" - задала риторические вопросы директор Центра стратегических исследований и реформ.В заключение Шеларь поделилась собственным опытом посещения крупных супермаркетов в Кишиневе, в которых нет элементарных санитайзеров. Все это она назвала отсутствием общих правил и рамок поведения.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, галина шеларь, меры