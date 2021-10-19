Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211019/shelar-strannosty-antikovidnye-meri-moldova-45530901.html
Шеларь: о странностях антиковидных мер в Молдове
Шеларь: о странностях антиковидных мер в Молдове
Доктор экономики рассказала об отсутствии четких антиковидных правил в Молдове и обратила внимание на хаос в общественном транспорте и крупных магазинах Кишинева.
2021-10-19T08:00+0300
2021-10-19T08:38+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в молдове
галина шеларь
меры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45530950_0:0:3491:1964_1920x0_80_0_0_c3b9d0889f4c6a5b67510cdb5ae51fec.jpg
Шеларь: о странностях антипандемических мер в Молдове
Шеларь: о странностях антипандемических мер в Молдове
Обществу необходимы четкие эпидемиологические правила, которые бы позволяли гражданам понимать всю опасность ситуации, в которой мы находимся. Не только кафе и рестораны являются местами, где происходит прямой контакт больших групп людей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь."Все обратили внимание на отрасль общественного питания HoReCa – кафе, рестораны, гостиницы. А молдавские супермаркеты и магазины – это не то же самое? Там людей больше, чем в кафе и ресторанах, потому что посещаемость кафе и ресторанов ограничена финансовыми возможностями каждого конкретного человека. А транспорт? А центральный рынок?" - задала риторические вопросы директор Центра стратегических исследований и реформ.В заключение Шеларь поделилась собственным опытом посещения крупных супермаркетов в Кишиневе, в которых нет элементарных санитайзеров. Все это она назвала отсутствием общих правил и рамок поведения.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45530950_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a8d10d97353214946b21ef62713c9ba8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, галина шеларь, меры

Шеларь: о странностях антиковидных мер в Молдове

08:00 19.10.2021 (обновлено: 08:38 19.10.2021)
240
Радио
Шеларь: о странностях антипандемических мер в Молдове
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Доктор экономики рассказала об отсутствии четких антиковидных правил в Молдове и обратила внимание на хаос в общественном транспорте и крупных магазинах Кишинева.
Обществу необходимы четкие эпидемиологические правила, которые бы позволяли гражданам понимать всю опасность ситуации, в которой мы находимся. Не только кафе и рестораны являются местами, где происходит прямой контакт больших групп людей. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.
"Все обратили внимание на отрасль общественного питания HoReCa – кафе, рестораны, гостиницы. А молдавские супермаркеты и магазины – это не то же самое? Там людей больше, чем в кафе и ресторанах, потому что посещаемость кафе и ресторанов ограничена финансовыми возможностями каждого конкретного человека. А транспорт? А центральный рынок?" - задала риторические вопросы директор Центра стратегических исследований и реформ.
В заключение Шеларь поделилась собственным опытом посещения крупных супермаркетов в Кишиневе, в которых нет элементарных санитайзеров. Все это она назвала отсутствием общих правил и рамок поведения.
000002
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:41Антикоррупционная прокуратура провела обыски по делу Стояногло
09:28В Кишиневе начали обвинять Россию в "газовом шантаже"
09:12Мир за сутки: подарки Кишиневу, ракетные испытания и ситуация с COVID-19
09:00Кырнац: Стояногло саботируют его коллеги по прокуратуре
08:30"Согреет" ли Козак молдаван
08:00Шеларь: о странностях антиковидных мер в Молдове
07:30Молдова начала экспортировать грецкий орех в Малайзию
07:00Самый точный прогноз погоды: тепло и без дождей
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 октября
ВчераВрач назвал главное отличие вакцины от COVID-19 для детей
ВчераСМИ: Израиль готов принимать туристов, привитых "Спутником V"
ВчераПриднестровье: ротация в зоне безопасности – на пользу миру в Молдове
ВчераВадим Чебан сообщил, в чем трудности переговоров с "Газпромом"
ВчераКурс валют на вторник: доллар рвется вперед, евро отступает
ВчераПочему у покидающего парламент Додона не было альтернативы
ВчераВернидуб – о потерях "Шерифа" перед игрой с "Интером" в Лиге чемпионов
ВчераПоставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу
ВчераДмитрий Козак на этой неделе в Кишинев не приедет
ВчераСимоне Индзаги - о "Шерифе": это агрессивная команда
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове