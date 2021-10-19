https://ru.sputnik.md/20211019/sherif-vpervye-proigral-v-lige-chempionov-interu-45717201.html
"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру" со счетом 3:1
2021-10-19T23:55+0300
2021-10-19T23:55+0300
2021-10-20T00:22+0300
фк "шериф"
лига чемпионов
спорт
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Тираспольский "Шериф проиграл миланскому "Интеру" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.Первый год в ворота "Шерифа" был забит в первом тайме. После розыгрыша углового боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко вколотил мяч в ворота "Шерифа".В начале второго тайма Себастьян Тиль сравнил счет ударом со штрафного.Второй гол "Шерифу" забил Артуро Видаль, который послал мяч в ближний угол ворот Дмитрия Челядника.Третий гол в ворота "Шерифа" забил Стефан де Врей после розыгрыша углового.В первых двух матчах "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и "Реал" (2:1). "Интер" проиграл "Реалу" (0:1) и сыграл вничью с "Шахтером" (0:0).После трех туров "Шериф", который набрал шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы D, "Интер" (4) — третий. Второе место занимает "Реал" (6), четвертое — донецкий "Шахтер" (1).Последний матч группового этапа "Шериф" проведет на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где свои домашние матчи играет донецкий "Шахтер".
https://ru.sputnik.md/20210929/sherif-vyigral-u-madridskogo-reala-v-matche-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-45119869.html
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фк "шериф", лига чемпионов
"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
23:55 19.10.2021 (обновлено: 00:22 20.10.2021)
"Шериф" по прежнему лидирует в группе D.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Тираспольский "Шериф проиграл миланскому "Интеру" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.
Первый год в ворота "Шерифа" был забит в первом тайме. После розыгрыша углового боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко вколотил мяч в ворота "Шерифа".
В начале второго тайма Себастьян Тиль сравнил счет ударом со штрафного.
Второй гол "Шерифу" забил Артуро Видаль, который послал мяч в ближний угол ворот Дмитрия Челядника.
Третий гол в ворота "Шерифа" забил Стефан де Врей после розыгрыша углового.
В первых двух матчах "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и "Реал" (2:1). "Интер" проиграл "Реалу" (0:1) и сыграл вничью с "Шахтером" (0:0).
После трех туров "Шериф", который набрал шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы D, "Интер" (4) — третий. Второе место занимает "Реал" (6), четвертое — донецкий "Шахтер" (1).
Последний матч группового этапа "Шериф" проведет на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где свои домашние матчи играет донецкий "Шахтер".