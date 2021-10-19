Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211019/sherif-vpervye-proigral-v-lige-chempionov-interu-45717201.html
"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру" со счетом 3:1
2021-10-19T23:55+0300
2021-10-20T00:22+0300
фк "шериф"
лига чемпионов
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0d/45497367_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_a789a4e590463d937e7774ec0809726b.jpg
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Тираспольский "Шериф проиграл миланскому "Интеру" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.Первый год в ворота "Шерифа" был забит в первом тайме. После розыгрыша углового боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко вколотил мяч в ворота "Шерифа".В начале второго тайма Себастьян Тиль сравнил счет ударом со штрафного.Второй гол "Шерифу" забил Артуро Видаль, который послал мяч в ближний угол ворот Дмитрия Челядника.Третий гол в ворота "Шерифа" забил Стефан де Врей после розыгрыша углового.В первых двух матчах "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и "Реал" (2:1). "Интер" проиграл "Реалу" (0:1) и сыграл вничью с "Шахтером" (0:0).После трех туров "Шериф", который набрал шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы D, "Интер" (4) — третий. Второе место занимает "Реал" (6), четвертое — донецкий "Шахтер" (1).Последний матч группового этапа "Шериф" проведет на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где свои домашние матчи играет донецкий "Шахтер".
https://ru.sputnik.md/20210929/sherif-vyigral-u-madridskogo-reala-v-matche-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-45119869.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0d/45497367_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2825a9b6e29e183fbf8e2938d50d6f97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фк "шериф", лига чемпионов

"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"

23:55 19.10.2021 (обновлено: 00:22 20.10.2021)
107
© REUTERS / GLEB GARANICHЛига чемпионов - Шериф Тирасполь
Лига чемпионов - Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / GLEB GARANICH
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
"Шериф" по прежнему лидирует в группе D.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Тираспольский "Шериф проиграл миланскому "Интеру" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Первый год в ворота "Шерифа" был забит в первом тайме. После розыгрыша углового боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко вколотил мяч в ворота "Шерифа".
В начале второго тайма Себастьян Тиль сравнил счет ударом со штрафного.
Второй гол "Шерифу" забил Артуро Видаль, который послал мяч в ближний угол ворот Дмитрия Челядника.
Третий гол в ворота "Шерифа" забил Стефан де Врей после розыгрыша углового.
В первых двух матчах "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и "Реал" (2:1). "Интер" проиграл "Реалу" (0:1) и сыграл вничью с "Шахтером" (0:0).
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Спорт
"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов
29 сентября, 00:01
1828
После трех туров "Шериф", который набрал шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы D, "Интер" (4) — третий. Второе место занимает "Реал" (6), четвертое — донецкий "Шахтер" (1).
Последний матч группового этапа "Шериф" проведет на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где свои домашние матчи играет донецкий "Шахтер".
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:26Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
00:01Погодные рекорды Молдовы 20 октября
Вчера"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
ВчераПосле первого тайма "Шериф" проигрывает "Интеру"
ВчераЦель секретных учений НАТО Steadfast Noon 2021 – "отхерасимить" Европу
ВчераВыгодно ли быть судьей, прокурором или адвокатом в Молдове
ВчераКурс валют на среду: растут все кроме доллара
ВчераВ Москве ввели новые коронавирусные ограничения
ВчераХуже "дельты" - в Британии обнаружили новый штамм коронавируса
ВчераМГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераФанаты "Интера" и "Шерифа" подружились перед матчем на "Сан-Сиро"
ВчераГазовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"
ВчераРоссия готова увеличить поставки газа в Европу
ВчераЭрдоган – о Совбезе ООН: судьбу мира не должна решать "горстка стран"
ВчераЗаседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке
Вчера"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо
ВчераНе воспринимать буквально: "Молдовагаз" - о письмах с угрозами отключения газа
ВчераНазвана крайняя дата сертификации "Северного потока - 2"
ВчераКогда в Кишиневе начнется отопительный сезон