https://ru.sputnik.md/20211019/sogreet-li-kozak-moldavan-45675138.html

"Согреет" ли Козак молдаван

"Согреет" ли Козак молдаван

В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, кто виновен в газовом кризисе и говорим о Дне юриста в Молдове.

2021-10-19T08:30+0300

2021-10-19T08:30+0300

2021-10-19T08:39+0300

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Будущая стоимость российского газа для Молдовы – эта тема остается самой сложной и, что греха таить, неприятной. Стало известно, что ожидается визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом заявил вице-спикер парламента, депутат от ПДС Михаил Попшой. Поможет ли Козак "согреть" Молдову, насколько политизирована тема газа и кто виноват в случившемся в стране энергетическом кризисе.А также – 19 октября в Молдове отмечают день юриста. Востребована ли сейчас эта профессия, легко ли найти работу молодым специалистам и насколько юристы подвержены коррупции? Обо всем этом расскажут политолог Игорь Волницкий, экономист Александр Муравский и юрист Павел Мидриган.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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