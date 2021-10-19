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"Согреет" ли Козак молдаван
"Согреет" ли Козак молдаван
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, кто виновен в газовом кризисе и говорим о Дне юриста в Молдове.
2021-10-19T08:30+0300
2021-10-19T08:39+0300
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Будущая стоимость российского газа для Молдовы – эта тема остается самой сложной и, что греха таить, неприятной. Стало известно, что ожидается визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом заявил вице-спикер парламента, депутат от ПДС Михаил Попшой. Поможет ли Козак "согреть" Молдову, насколько политизирована тема газа и кто виноват в случившемся в стране энергетическом кризисе.А также – 19 октября в Молдове отмечают день юриста. Востребована ли сейчас эта профессия, легко ли найти работу молодым специалистам и насколько юристы подвержены коррупции? Обо всем этом расскажут политолог Игорь Волницкий, экономист Александр Муравский и юрист Павел Мидриган.
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газ, россия, молдова, цена, газпром, дмитрий козак, видео

"Согреет" ли Козак молдаван

08:30 19.10.2021 (обновлено: 08:39 19.10.2021)
389
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, кто виновен в газовом кризисе, и говорим о Дне юриста в Молдове.
Будущая стоимость российского газа для Молдовы – эта тема остается самой сложной и, что греха таить, неприятной. Стало известно, что ожидается визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом заявил вице-спикер парламента, депутат от ПДС Михаил Попшой. Поможет ли Козак "согреть" Молдову, насколько политизирована тема газа и кто виноват в случившемся в стране энергетическом кризисе.
А также – 19 октября в Молдове отмечают день юриста. Востребована ли сейчас эта профессия, легко ли найти работу молодым специалистам и насколько юристы подвержены коррупции?
Обо всем этом расскажут политолог Игорь Волницкий, экономист Александр Муравский и юрист Павел Мидриган.
100001
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