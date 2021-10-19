https://ru.sputnik.md/20211019/sogreet-li-kozak-moldavan-45675138.html
"Согреет" ли Козак молдаван
"Согреет" ли Козак молдаван
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, кто виновен в газовом кризисе и говорим о Дне юриста в Молдове.
2021-10-19T08:30+0300
2021-10-19T08:30+0300
2021-10-19T08:39+0300
радио
газ
россия
молдова
цена
газпром
дмитрий козак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45687449_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f0b0cb4480e897e7332be1e196d65b9b.jpg
Будущая стоимость российского газа для Молдовы – эта тема остается самой сложной и, что греха таить, неприятной. Стало известно, что ожидается визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом заявил вице-спикер парламента, депутат от ПДС Михаил Попшой. Поможет ли Козак "согреть" Молдову, насколько политизирована тема газа и кто виноват в случившемся в стране энергетическом кризисе.А также – 19 октября в Молдове отмечают день юриста. Востребована ли сейчас эта профессия, легко ли найти работу молодым специалистам и насколько юристы подвержены коррупции? Обо всем этом расскажут политолог Игорь Волницкий, экономист Александр Муравский и юрист Павел Мидриган.
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45687449_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_382854e8a25d5768f0fe2905c782cc78.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
газ, россия, молдова, цена, газпром, дмитрий козак, видео
"Согреет" ли Козак молдаван
08:30 19.10.2021 (обновлено: 08:39 19.10.2021)
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, кто виновен в газовом кризисе, и говорим о Дне юриста в Молдове.
Будущая стоимость российского газа для Молдовы – эта тема остается самой сложной и, что греха таить, неприятной. Стало известно, что ожидается визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом заявил вице-спикер парламента, депутат от ПДС Михаил Попшой. Поможет ли Козак "согреть" Молдову, насколько политизирована тема газа и кто виноват в случившемся в стране энергетическом кризисе.
А также – 19 октября в Молдове отмечают день юриста. Востребована ли сейчас эта профессия, легко ли найти работу молодым специалистам и насколько юристы подвержены коррупции?
Обо всем этом расскажут политолог Игорь Волницкий, экономист Александр Муравский и юрист Павел Мидриган.