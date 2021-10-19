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Блок коммунистов и социалистов обжаловал ратификацию Стамбульской конвенции
Блок коммунистов и социалистов обжаловал ратификацию Стамбульской конвенции
В Молдове требуют отменить закон о ратификации Стамбульской конвенции, считая ее чуждой молдавским традиционным ценностям.
2021-10-19T14:42+0300
2021-10-19T14:42+0300
в молдове
общество
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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции. Напомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.Стамбульская конвенцияКонвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.
https://ru.sputnik.md/20211006/mitropoliya-stambulskoy-konventsii-otritsaetsya-muzhchiny-zhenschiny-45322318.html
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Юлия Липовая
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в молдове, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова, конвенция

Блок коммунистов и социалистов обжаловал ратификацию Стамбульской конвенции

14:42 19.10.2021
299
© Sputnik / Mihai CarausДепутат парламента Василе Боля
Депутат парламента Василе Боля - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове требуют отменить закон о ратификации Стамбульской конвенции, поскольку положения документа чужды молдавским традиционным ценностям.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции.

"Что касается причин обращения, мы неоднократно заявляли и считаем, что цель конвенции замаскирована и полностью чужда убеждениям большинства граждан Республики Молдова, но, что более важно, она противоречит положениям Высшего закона Республики Молдова", – сообщил в соцсети Новак.

Напомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.
Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.
Митрополит Владимир на богослужении - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
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Митрополия - о Стамбульской конвенции: отрицается существование мужчины и женщины
6 октября, 23:00
376

Стамбульская конвенция

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.
В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.
Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.
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