https://ru.sputnik.md/20211019/stambulskaia-konventsia-45700714.html

Блок коммунистов и социалистов обжаловал ратификацию Стамбульской конвенции

Блок коммунистов и социалистов обжаловал ратификацию Стамбульской конвенции

В Молдове требуют отменить закон о ратификации Стамбульской конвенции, считая ее чуждой молдавским традиционным ценностям.

2021-10-19T14:42+0300

2021-10-19T14:42+0300

2021-10-19T14:42+0300

в молдове

общество

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конвенция

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КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции. Напомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.Стамбульская конвенцияКонвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.

https://ru.sputnik.md/20211006/mitropoliya-stambulskoy-konventsii-otritsaetsya-muzhchiny-zhenschiny-45322318.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова, конвенция