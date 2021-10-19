https://ru.sputnik.md/20211019/stambulskaia-konventsia-45700714.html
Блок коммунистов и социалистов обжаловал ратификацию Стамбульской конвенции
Блок коммунистов и социалистов обжаловал ратификацию Стамбульской конвенции
В Молдове требуют отменить закон о ратификации Стамбульской конвенции, считая ее чуждой молдавским традиционным ценностям.
2021-10-19T14:42+0300
2021-10-19T14:42+0300
2021-10-19T14:42+0300
в молдове
общество
партия коммунистов
партия социалистов республики молдова
конвенция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3409626c8fd404510c78cb933e46d5b.jpg
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции. Напомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.Стамбульская конвенцияКонвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.
https://ru.sputnik.md/20211006/mitropoliya-stambulskoy-konventsii-otritsaetsya-muzhchiny-zhenschiny-45322318.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440064_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_161250bc3026ed86abed13c986c59fcd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова, конвенция
Блок коммунистов и социалистов обжаловал ратификацию Стамбульской конвенции
В Молдове требуют отменить закон о ратификации Стамбульской конвенции, поскольку положения документа чужды молдавским традиционным ценностям.
КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции.
"Что касается причин обращения, мы неоднократно заявляли и считаем, что цель конвенции замаскирована и полностью чужда убеждениям большинства граждан Республики Молдова, но, что более важно, она противоречит положениям Высшего закона Республики Молдова", – сообщил в соцсети Новак.
Напомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.
Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.
Стамбульская конвенция
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.
В ряде стран, в том числе в России, Конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.
Молдова подписала Конвенцию 6 февраля 2017 года.