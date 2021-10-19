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Кырнац: Стояногло саботируют его коллеги по прокуратуре

Кырнац: Стояногло саботируют его коллеги по прокуратуре

Эксперт отметил, что открыто говорить об ущемлении независимости генпрокуратуры в Молдове решились всего несколько прокуроров.

2021-10-19T09:00+0300

2021-10-19T09:00+0300

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Кырнац: в интересах граждан Молдовы закончить кризис между генпрокурором и PAS Кырнац: в интересах граждан Молдовы закончить кризис между генпрокурором и PAS

Высший совет прокуроров уже приобрел цвет правящей в Республике Молдова партии, и осталось всего лишь три прокурора, кто открыто назвал задержание Александра Стояногло ущемлением независимости Генеральной прокуратуры, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова профессор, адвокат и бывший член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.Кырнац полагает, что многие из коллег опального Стояногло решили под шум громкого разбирательства продолжить проворачивать свои дела и зарабатывать на этом деньги. Поэтому в интересах граждан Республики Молдова и правового государства в кратчайшие сроки завершить кризис, связанный с отношениями между генеральным прокурором и действующей властью, заключил эксперт.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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