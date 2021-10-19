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Кырнац: Стояногло саботируют его коллеги по прокуратуре
Кырнац: Стояногло саботируют его коллеги по прокуратуре
Эксперт отметил, что открыто говорить об ущемлении независимости генпрокуратуры в Молдове решились всего несколько прокуроров.
2021-10-19T09:00+0300
2021-10-19T09:00+0300
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Кырнац: в интересах граждан Молдовы закончить кризис между генпрокурором и PAS
Кырнац: в интересах граждан Молдовы закончить кризис между генпрокурором и PAS
Высший совет прокуроров уже приобрел цвет правящей в Республике Молдова партии, и осталось всего лишь три прокурора, кто открыто назвал задержание Александра Стояногло ущемлением независимости Генеральной прокуратуры, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова профессор, адвокат и бывший член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.Кырнац полагает, что многие из коллег опального Стояногло решили под шум громкого разбирательства продолжить проворачивать свои дела и зарабатывать на этом деньги. Поэтому в интересах граждан Республики Молдова и правового государства в кратчайшие сроки завершить кризис, связанный с отношениями между генеральным прокурором и действующей властью, заключил эксперт.
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, прокуратура, александр стояногло

Кырнац: Стояногло саботируют его коллеги по прокуратуре

09:00 19.10.2021
89
Радио
Кырнац: в интересах граждан Молдовы закончить кризис между генпрокурором и PAS
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Бывший член Высшего совета магистратуры отметил, что открыто говорить об ущемлении независимости Генпрокуратуры в Молдове решились всего несколько прокуроров.
Высший совет прокуроров уже приобрел цвет правящей в Республике Молдова партии, и осталось всего лишь три прокурора, кто открыто назвал задержание Александра Стояногло ущемлением независимости Генеральной прокуратуры, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова профессор, адвокат и бывший член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.

"Я вижу, что Высший совет прокуроров не хочет высказывать свою точку зрения. Отсюда я прихожу к выводу, что генерального прокурора саботируют в самой прокуратуре. И в это же время некоторые прокуроры просто бездействуют. Или, наоборот, злоупотребляют своими полномочиями", – убежден адвокат.

Кырнац полагает, что многие из коллег опального Стояногло решили под шум громкого разбирательства продолжить проворачивать свои дела и зарабатывать на этом деньги.
Поэтому в интересах граждан Республики Молдова и правового государства в кратчайшие сроки завершить кризис, связанный с отношениями между генеральным прокурором и действующей властью, заключил эксперт.
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