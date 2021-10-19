https://ru.sputnik.md/20211019/vygodno-li-byt-sudey-prokurorom-ili-advokatom-moldova-45716433.html

Выгодно ли быть судьей, прокурором или адвокатом в Молдове

Выгодно ли быть судьей, прокурором или адвокатом в Молдове

Эксперт рассказал о специфике обучения по юридическим специальностям в Молдове, а также об уровне подготовки судей и прокуроров

2021-10-19T22:31+0300

2021-10-19T22:31+0300

2021-10-19T22:31+0300

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Профессия юриста, одна из самых востребованных. Государство старается разрабатывать нормы поведения для взаимодействия между людьми во всех сферах общественной жизни. И профессии, связанные с областью права, приобретают в этом смысле высокую важность. Как в Молдове готовят юристов? Сколько они зарабатывают? О "справедливости" наказания, когда за кражу десятков миллионов евро в одном случае и трех гусей в другом, люди могут получить одинаковые сроки. Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором юридических наук, университетским преподавателем, адвокатом Юрием Мэрджиняну.

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2021

Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

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