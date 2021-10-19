https://ru.sputnik.md/20211019/vygodno-li-byt-sudey-prokurorom-ili-advokatom-moldova-45716433.html
Выгодно ли быть судьей, прокурором или адвокатом в Молдове
Выгодно ли быть судьей, прокурором или адвокатом в Молдове
Эксперт рассказал о специфике обучения по юридическим специальностям в Молдове, а также об уровне подготовки судей и прокуроров
2021-10-19T22:31+0300
2021-10-19T22:31+0300
2021-10-19T22:31+0300
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прокурор
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Профессия юриста, одна из самых востребованных. Государство старается разрабатывать нормы поведения для взаимодействия между людьми во всех сферах общественной жизни. И профессии, связанные с областью права, приобретают в этом смысле высокую важность. Как в Молдове готовят юристов? Сколько они зарабатывают? О "справедливости" наказания, когда за кражу десятков миллионов евро в одном случае и трех гусей в другом, люди могут получить одинаковые сроки. Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором юридических наук, университетским преподавателем, адвокатом Юрием Мэрджиняну.
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Геннадий Вакуловски
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
в молдове, юристы, видео, адвокат, прокурор
Выгодно ли быть судьей, прокурором или адвокатом в Молдове
Несколько лет назад приводились данные о том, что в Молдове наблюдается переизбыток выпускников юридических факультетов. Действительно ли в республике перебор с юристами, рассказал Юрий Мэрджиняну.
Профессия юриста, одна из самых востребованных. Государство старается разрабатывать нормы поведения для взаимодействия между людьми во всех сферах общественной жизни. И профессии, связанные с областью права, приобретают в этом смысле высокую важность.
Как в Молдове готовят юристов? Сколько они зарабатывают? О "справедливости" наказания, когда за кражу десятков миллионов евро в одном случае и трех гусей в другом, люди могут получить одинаковые сроки. Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с доктором юридических наук, университетским преподавателем, адвокатом Юрием Мэрджиняну.