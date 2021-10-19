https://ru.sputnik.md/20211019/zayavleniya-gavrilitsa-postavki-gaz-otnosheniya-russia-rost-tsen-45703440.html
Главные заявления Гаврилицы: поставки газа, отношения с Россией, рост цен
Главные заявления Гаврилицы: поставки газа, отношения с Россией, рост цен
Премьер Молдовы рассказала о газовом кризисе в стране, переговорах с Россией по поставкам газа, возможном визите Санду в Москву.
2021-10-19T16:26+0300
2021-10-19T16:26+0300
2021-10-19T16:43+0300
в молдове
общество
премьер-министр
поставки газа
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45697501_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c85c2d27c203bce899689ebb094f0af.jpg
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица провела во вторник брифинг, на котором объяснила актуальную ситуацию с поставками природного газа республике. Премьер сообщила последние детали переговоров с главным поставщиком, российской стороной, а также рассказала о предстоящих визитах молдавских министров в разные страны для решения вопроса поставок газа. В завершение выступления глава правительства ответила на ряд вопросов журналистов.Визит вице-премьера Кульминского в Москву По словам Гаврилицы, молдавская сторона продолжает переговоры с российскими коллегами и с ПАО "Газпром" по вопросу продления контракта на поставку газа. Возможен ли визит Майи Санду в РоссиюО готовности дискутировать с партнерами из РФ глава правительства республики заявила, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент Молдовы все еще не ездила в Москву.Журналисты попросили ее прокомментировать, верны ли заявления главы МИД России, который обратил внимание на то, что Вашингтон и Брюссель запрещают президенту Молдовы говорить о стремлении развивать отношения с РФ, поэтому Санду до сих пор не совершила визита в Москву."Как президент, так и парламент, и правительство суверенно представляют интересы страны", – ответила молдавский премьер.Альтернативные источники газа для Молдовы и визиты министров"Мы продолжаем дискуссии с другими правительствами и компаниями, чтобы найти поставщиков газа. У нас были переговоры с Румынией, Украиной, Польшей и другими странами", – подчеркнула Гаврилица.По данным премьера, в настоящий момент вице-премьер Андрей Спыну находится в Польше, где ведет переговоры о возможности поставки газа в Молдову. Ранее глава МИДЕИ Нику Попеску обсуждал этот вопрос в Бухаресте и Брюсселе, в четверг он отправится в Киев.Соответствующие изменения в госбюджет примут на следующем заседании правительства.Начало подачи газа через газопровод Яссы - Унгены - КишиневГазопровод Яссы – Унгены – Кишинев был использован на прошедшей неделе, и Молдова получила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе, сообщила Гаврилица. "Ситуация, в которой мы находимся, показывает, насколько правильным было решение нашей страны ускорить строительство газопровода Яссы - Кишинев. В течение прошедшей недели он уже использовался. Мы получили некоторое количество газа для поддержания необходимого давления", – сообщила Гаврилица.По данным Гаврилицы, это было необходимо в связи с тем, что объем газа, поставляемый в Молдову "Газпромом", ниже необходимого.Премьер признала, что Молдова получила мазут у Румынии Глава правительства рассказала, что мазут, который был выделен компании Termoelectrica после объявления "режима тревоги" в газовом секторе страны, Молдова получила у Румынии. "Мы используем мазут из Румынии и переведем на него Termoelectrica. Вы уже видели, что в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы решили выделить мазут из гуманитарной помощи, которую получили из Румынии, за что признательны. Благодаря этому мы снизим и цены для компании", - пояснила Гаврилица.По ее словам, во всем мире компании, которые могут перейти на мазут, делают это, поскольку это топливо более дешевое.Постоянный рост цен на топливо в МолдовеС конца августа в стране практически ежедневно растут цены на топливо.По словам премьера, в настоящее время власти совместно работают, чтобы изучить другие варианты политики регулирования цен, которые могут улучшить ситуацию или помочь урегулировать рынок топлива.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с АО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
https://ru.sputnik.md/20211019/sandu-moscow-gavrilitsa-45694520.html
https://ru.sputnik.md/20201202/yassy-ungeny-kishinev--gazovyy-dolgostroy-s-politicheskim-podtekstom-32735972.html
https://ru.sputnik.md/20211018/postavki-gaza-v-moldovu-chego-zhdat-ot-vizita-vitse-premera-spynu-v-polshu-45684011.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45697501_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_56d46f7c30696a50451c678e22d202dd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, премьер-министр, поставки газа, наталья гаврилица
Главные заявления Гаврилицы: поставки газа, отношения с Россией, рост цен
16:26 19.10.2021 (обновлено: 16:43 19.10.2021)
Глава молдавского правительства представила на брифинге дополнительную информацию о газовом кризисе в стране, переговорах с Россией по поставкам газа, возможном визите Санду в Москву и другом.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица провела во вторник брифинг, на котором объяснила актуальную ситуацию с поставками природного газа республике.
Премьер сообщила последние детали переговоров с главным поставщиком, российской стороной, а также рассказала о предстоящих визитах молдавских министров в разные страны для решения вопроса поставок газа.
В завершение выступления глава правительства ответила на ряд вопросов журналистов.
Визит вице-премьера Кульминского в Москву
По словам Гаврилицы, молдавская сторона продолжает переговоры с российскими коллегами и с ПАО "Газпром" по вопросу продления контракта на поставку газа.
Мы провели телефонные переговоры с представителями администрации президента России. Что касается визита Дмитрия Козака: он получил приглашение от президента, но нам сообщили, что он не сможет прибыть на этой неделе. Вице-премьер Кульминский в четверг отправится в Москву, чтобы продолжить дискуссии.
Наталья Гаврилица
премьер-министр Молдовы
Возможен ли визит Майи Санду в Россию
О готовности дискутировать с партнерами из РФ глава правительства республики заявила, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент Молдовы все еще не ездила в Москву.
"Мы открыты на всех уровнях проводить встречи с партнерами из РФ. У нас комплексная двусторонняя повестка. Хотим дискутировать по всем этим вопросам. Рады, что в начале ноября состоится встреча между министрами иностранных дел – между вице-премьером Нику Попеску и господином Сергеем Лавровым. Надеемся на хорошую подготовку для встречи на более высоком уровне", – сказала Гаврилица.
Журналисты попросили ее прокомментировать, верны ли заявления главы МИД России, который обратил внимание на то, что Вашингтон и Брюссель запрещают президенту Молдовы говорить о стремлении развивать отношения с РФ, поэтому Санду до сих пор не совершила визита в Москву.
"Как президент, так и парламент, и правительство суверенно представляют интересы страны", – ответила молдавский премьер.
Альтернативные источники газа для Молдовы и визиты министров
"Мы продолжаем дискуссии с другими правительствами и компаниями, чтобы найти поставщиков газа. У нас были переговоры с Румынией, Украиной, Польшей и другими странами", – подчеркнула Гаврилица.
По данным премьера, в настоящий момент вице-премьер Андрей Спыну находится в Польше, где ведет переговоры о возможности поставки газа в Молдову. Ранее глава МИДЕИ Нику Попеску обсуждал этот вопрос в Бухаресте и Брюсселе, в четверг он отправится в Киев.
"Правительство начинает прием газа из альтернативных источников через компанию "Энергоком". Первый шаг – изменение госбюджета для определения средств для этих закупок", – пояснила премьер.
Соответствующие изменения в госбюджет примут на следующем заседании правительства.
Начало подачи газа через газопровод Яссы - Унгены - Кишинев
Газопровод Яссы – Унгены – Кишинев был использован на прошедшей неделе, и Молдова получила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе, сообщила Гаврилица.
"Ситуация, в которой мы находимся, показывает, насколько правильным было решение нашей страны ускорить строительство газопровода Яссы - Кишинев. В течение прошедшей недели он уже использовался. Мы получили некоторое количество газа для поддержания необходимого давления", – сообщила Гаврилица.
По данным Гаврилицы, это было необходимо в связи с тем, что объем газа, поставляемый в Молдову "Газпромом", ниже необходимого.
Премьер признала, что Молдова получила мазут у Румынии
Глава правительства рассказала, что мазут, который был выделен компании Termoelectrica после объявления "режима тревоги" в газовом секторе страны, Молдова получила у Румынии.
"Мы используем мазут из Румынии и переведем на него Termoelectrica. Вы уже видели, что в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы решили выделить мазут из гуманитарной помощи, которую получили из Румынии, за что признательны. Благодаря этому мы снизим и цены для компании", - пояснила Гаврилица.
По ее словам, во всем мире компании, которые могут перейти на мазут, делают это, поскольку это топливо более дешевое.
Постоянный рост цен на топливо в Молдове
С конца августа в стране практически ежедневно растут цены на топливо.
По словам премьера, в настоящее время власти совместно работают, чтобы изучить другие варианты политики регулирования цен, которые могут улучшить ситуацию или помочь урегулировать рынок топлива.
"Мы должны убедиться, что на рынке есть конкуренция, мы должны убедиться, что нет злоупотреблений, но, когда цены у мировых производителей растут, это все равно отразится на ситуации в Молдове ", – отметила Гаврилица.
Ситуация с газом в Молдове
Напомним, 11 октября, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
"Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.
Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.
Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре.
"Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.
Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с АО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.