https://ru.sputnik.md/20211019/zayavleniya-gavrilitsa-postavki-gaz-otnosheniya-russia-rost-tsen-45703440.html

Главные заявления Гаврилицы: поставки газа, отношения с Россией, рост цен

Главные заявления Гаврилицы: поставки газа, отношения с Россией, рост цен

Премьер Молдовы рассказала о газовом кризисе в стране, переговорах с Россией по поставкам газа, возможном визите Санду в Москву.

2021-10-19T16:26+0300

2021-10-19T16:26+0300

2021-10-19T16:43+0300

в молдове

общество

премьер-министр

поставки газа

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45697501_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c85c2d27c203bce899689ebb094f0af.jpg

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица провела во вторник брифинг, на котором объяснила актуальную ситуацию с поставками природного газа республике. Премьер сообщила последние детали переговоров с главным поставщиком, российской стороной, а также рассказала о предстоящих визитах молдавских министров в разные страны для решения вопроса поставок газа. В завершение выступления глава правительства ответила на ряд вопросов журналистов.Визит вице-премьера Кульминского в Москву По словам Гаврилицы, молдавская сторона продолжает переговоры с российскими коллегами и с ПАО "Газпром" по вопросу продления контракта на поставку газа. Возможен ли визит Майи Санду в РоссиюО готовности дискутировать с партнерами из РФ глава правительства республики заявила, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент Молдовы все еще не ездила в Москву.Журналисты попросили ее прокомментировать, верны ли заявления главы МИД России, который обратил внимание на то, что Вашингтон и Брюссель запрещают президенту Молдовы говорить о стремлении развивать отношения с РФ, поэтому Санду до сих пор не совершила визита в Москву."Как президент, так и парламент, и правительство суверенно представляют интересы страны", – ответила молдавский премьер.Альтернативные источники газа для Молдовы и визиты министров"Мы продолжаем дискуссии с другими правительствами и компаниями, чтобы найти поставщиков газа. У нас были переговоры с Румынией, Украиной, Польшей и другими странами", – подчеркнула Гаврилица.По данным премьера, в настоящий момент вице-премьер Андрей Спыну находится в Польше, где ведет переговоры о возможности поставки газа в Молдову. Ранее глава МИДЕИ Нику Попеску обсуждал этот вопрос в Бухаресте и Брюсселе, в четверг он отправится в Киев.Соответствующие изменения в госбюджет примут на следующем заседании правительства.Начало подачи газа через газопровод Яссы - Унгены - КишиневГазопровод Яссы – Унгены – Кишинев был использован на прошедшей неделе, и Молдова получила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе, сообщила Гаврилица. "Ситуация, в которой мы находимся, показывает, насколько правильным было решение нашей страны ускорить строительство газопровода Яссы - Кишинев. В течение прошедшей недели он уже использовался. Мы получили некоторое количество газа для поддержания необходимого давления", – сообщила Гаврилица.По данным Гаврилицы, это было необходимо в связи с тем, что объем газа, поставляемый в Молдову "Газпромом", ниже необходимого.Премьер признала, что Молдова получила мазут у Румынии Глава правительства рассказала, что мазут, который был выделен компании Termoelectrica после объявления "режима тревоги" в газовом секторе страны, Молдова получила у Румынии. "Мы используем мазут из Румынии и переведем на него Termoelectrica. Вы уже видели, что в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы решили выделить мазут из гуманитарной помощи, которую получили из Румынии, за что признательны. Благодаря этому мы снизим и цены для компании", - пояснила Гаврилица.По ее словам, во всем мире компании, которые могут перейти на мазут, делают это, поскольку это топливо более дешевое.Постоянный рост цен на топливо в МолдовеС конца августа в стране практически ежедневно растут цены на топливо.По словам премьера, в настоящее время власти совместно работают, чтобы изучить другие варианты политики регулирования цен, которые могут улучшить ситуацию или помочь урегулировать рынок топлива.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с АО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211019/sandu-moscow-gavrilitsa-45694520.html

https://ru.sputnik.md/20201202/yassy-ungeny-kishinev--gazovyy-dolgostroy-s-politicheskim-podtekstom-32735972.html

https://ru.sputnik.md/20211018/postavki-gaza-v-moldovu-chego-zhdat-ot-vizita-vitse-premera-spynu-v-polshu-45684011.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, премьер-министр, поставки газа, наталья гаврилица