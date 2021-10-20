https://ru.sputnik.md/20211020/bezrukov-koronavirus-45727324.html

Российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

Российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

Безруков рассказал, как переносит инфицирование коронавирусом и когда снова выйдет на сцену в новых спектаклях

2021-10-20T11:57+0300

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коронавирус

россия

сергей безруков

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Известный российский актер, народный артист РФ Сергей Безруков был госпитализирован с COVID-19.Об этом сам Безруков сообщил на своей странице в Instagram."Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать", – написал актер.Общаясь с подписчиками в Instagram, Безруков отметил, что ему пришлось лечь в больницу, чтобы изолироваться, поскольку дома маленькие дети. Он не успел пройти ревакцинацию от коронавируса и в итоге заболел.Актер также заверил своих поклонников, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.

https://ru.sputnik.md/20211016/rossia-kollektivnyy-immunitet-koronavirus-45567557.html

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россия, сергей безруков