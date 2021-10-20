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Российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
Российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
Безруков рассказал, как переносит инфицирование коронавирусом и когда снова выйдет на сцену в новых спектаклях
2021-10-20T11:57+0300
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коронавирус
россия
сергей безруков
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Известный российский актер, народный артист РФ Сергей Безруков был госпитализирован с COVID-19.Об этом сам Безруков сообщил на своей странице в Instagram."Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать", – написал актер.Общаясь с подписчиками в Instagram, Безруков отметил, что ему пришлось лечь в больницу, чтобы изолироваться, поскольку дома маленькие дети. Он не успел пройти ревакцинацию от коронавируса и в итоге заболел.Актер также заверил своих поклонников, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.
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россия, сергей безруков

Российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

11:57 20.10.2021 (обновлено: 12:15 20.10.2021)
221
© Sputnik / Лев РыжковСергей Безруков
Сергей Безруков - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Лев Рыжков
Народный артист России Сергей Безруков сообщил, что попал в больницу после того, как у него диагностировали COVID-19.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Известный российский актер, народный артист РФ Сергей Безруков был госпитализирован с COVID-19.
Об этом сам Безруков сообщил на своей странице в Instagram.
"Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать", – написал актер.
Общаясь с подписчиками в Instagram, Безруков отметил, что ему пришлось лечь в больницу, чтобы изолироваться, поскольку дома маленькие дети. Он не успел пройти ревакцинацию от коронавируса и в итоге заболел.
Актер также заверил своих поклонников, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.
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16 октября, 17:35
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