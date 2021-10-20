https://ru.sputnik.md/20211020/bordin-milana-sherif-match-45719620.html
Роберто Бордин из Милана: "Шериф" провел отличный матч
Роберто Бордин из Милана: "Шериф" провел отличный матч
Тренер сборной Молдовы по футболу Роберто Бордин оценил игру "Шерифа" в выездном матче Лиги чемпионов с миланским "Интером".
2021-10-20T08:43+0300
2021-10-20T08:43+0300
2021-10-20T10:27+0300
спорт
фк "шериф"
матч
милан
лига чемпионов
роберто бордин
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ТИРАСПОЛЬ, 20 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Экс-тренер тираспольского "Шерифа" и действующий наставник национальной сборной Молдовы Роберто Бордин вечер вторника провел на "Сан-Сиро". Итальянец дал положительный отзыв о желто-черных, хотя те проиграли "Интеру" 3:1.Итальянский специалист смотрел матч в компании своих футбольных агентов. Бордин признался, что его товарищи собираются приехать и в Тирасполь на ответную встречу "Шерифа" и "Интера"."Шериф" уступил "Интеру" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, но остался во главе группы D, где молдавский клуб опережает "Реал", "Интер" и "Шахтер".
https://ru.sputnik.md/20211019/sherif-vpervye-proigral-v-lige-chempionov-interu-45717201.html
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Роберто Бордин из Милана: "Шериф" провел отличный матч
08:43 20.10.2021 (обновлено: 10:27 20.10.2021)
Итальянский тренер сборной Молдовы по футболу рассказал Sputnik Молдова о своих впечатлениях от лигочемпионского шоу на "Сан-Сиро".
ТИРАСПОЛЬ, 20 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Экс-тренер тираспольского "Шерифа" и действующий наставник национальной сборной Молдовы Роберто Бордин вечер вторника провел на "Сан-Сиро". Итальянец дал положительный отзыв о желто-черных, хотя те проиграли "Интеру" 3:1.
"В первом тайме тираспольский клуб провел хорошую игру, создавал отличные голевые моменты. Во втором отрезке "Шериф" смотрелся более напряженно, подсел физически. Но в целом мое мнение, что "Шериф" провел отличный матч против сильной команды", – отметил Бордин.
Итальянский специалист смотрел матч в компании своих футбольных агентов. Бордин признался, что его товарищи собираются приехать и в Тирасполь на ответную встречу "Шерифа" и "Интера".
"Шериф" уступил "Интеру" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, но остался во главе группы D, где молдавский клуб опережает "Реал", "Интер" и "Шахтер".