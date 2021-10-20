https://ru.sputnik.md/20211020/bordin-milana-sherif-match-45719620.html

Роберто Бордин из Милана: "Шериф" провел отличный матч

Роберто Бордин из Милана: "Шериф" провел отличный матч

Тренер сборной Молдовы по футболу Роберто Бордин оценил игру "Шерифа" в выездном матче Лиги чемпионов с миланским "Интером".

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спорт

фк "шериф"

матч

милан

лига чемпионов

роберто бордин

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ТИРАСПОЛЬ, 20 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Экс-тренер тираспольского "Шерифа" и действующий наставник национальной сборной Молдовы Роберто Бордин вечер вторника провел на "Сан-Сиро". Итальянец дал положительный отзыв о желто-черных, хотя те проиграли "Интеру" 3:1.Итальянский специалист смотрел матч в компании своих футбольных агентов. Бордин признался, что его товарищи собираются приехать и в Тирасполь на ответную встречу "Шерифа" и "Интера"."Шериф" уступил "Интеру" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, но остался во главе группы D, где молдавский клуб опережает "Реал", "Интер" и "Шахтер".

https://ru.sputnik.md/20211019/sherif-vpervye-proigral-v-lige-chempionov-interu-45717201.html

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фк "шериф", матч, милан, лига чемпионов, роберто бордин