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Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове
Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове
Рабочая группа Совета Европы оценила реформу юстиции в Молдове, а также поправки в Закон о прокуратуре и арест генпрокурора.
2021-10-20T13:38+0300
2021-10-20T13:38+0300
общество
в молдове
молдова
венецианская комиссия
джанни букиккио
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио считает, что в случае с задержанием генпрокурора Александра Стояногло власти действовали очень быстро. Такое мнение он высказал на брифинге в среду в Кишиневе, отвечая на вопрос журналистов о поправках в Закон о прокуратуре и поспешном аресте генпрокурора. В то же время он рассказал, что делегация Венецианской комиссии провела встречу с представителями парламентского большинства и оценила проведение реформы юстиции в Молдове. "Что касается прокуратуры, то Венецианская комиссия представит свое мнение по этому поводу. В Молдове произошли некоторые изменения. В обсуждениях с парламентским большинством мы подчеркивали, что срочность не следует путать с поспешностью", – добавил европейский чиновник. Напомним, рабочая группа высшего уровня Совета Европы находится в Кишиневе с визитом 20 и 21 октября. В повестке визита встречи с президентом Майей Санду, руководством Конституционного суда, главой юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате, главой МИДЕИ Нику Попеску, министром юстиции Серджиу Литвиненко, представителями Высшего совета магистратуры, руководством Национального антикоррупционного центра, а также с директором Национального агентства неподкупности.
https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html
https://ru.sputnik.md/20211010/zaderzhanie-stoyanoglo-ego-otstranenie-chto-mozhet-proizoyti-dalshe-45402191.html
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в молдове, молдова, венецианская комиссия, джанни букиккио

Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове

13:38 20.10.2021
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© Sputnik / Александр Уткин / Перейти в фотобанкДжанни Букиккио
Джанни Букиккио - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Рабочая группа Совета Европы оценила реформу юстиции в Молдове, а также европейские чиновники прокомментировали поправки в Закон о прокуратуре и арест генпрокурора.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио считает, что в случае с задержанием генпрокурора Александра Стояногло власти действовали очень быстро. Такое мнение он высказал на брифинге в среду в Кишиневе, отвечая на вопрос журналистов о поправках в Закон о прокуратуре и поспешном аресте генпрокурора.

"Действительно, скорость, с которой действовали, была большая, но пока мы не можем четко ответить на этот вопрос, поскольку нам нужно изучить, что было сделано с законом, и что будет происходить в ближайшее время. Власти получат наше мнение о законе. Что касается процедуры, это дело местной юстиции и мы не можем вмешиваться", – заявил Букиккио.

В то же время он рассказал, что делегация Венецианской комиссии провела встречу с представителями парламентского большинства и оценила проведение реформы юстиции в Молдове.
"Что касается прокуратуры, то Венецианская комиссия представит свое мнение по этому поводу. В Молдове произошли некоторые изменения. В обсуждениях с парламентским большинством мы подчеркивали, что срочность не следует путать с поспешностью", – добавил европейский чиновник.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию
23 сентября, 11:45
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Напомним, рабочая группа высшего уровня Совета Европы находится в Кишиневе с визитом 20 и 21 октября.
В повестке визита встречи с президентом Майей Санду, руководством Конституционного суда, главой юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате, главой МИДЕИ Нику Попеску, министром юстиции Серджиу Литвиненко, представителями Высшего совета магистратуры, руководством Национального антикоррупционного центра, а также с директором Национального агентства неподкупности.
Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
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Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше
10 октября, 16:30
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