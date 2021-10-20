https://ru.sputnik.md/20211020/bukikko-reforme-yustitsii-moldove-45731232.html

Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове

Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове

Рабочая группа Совета Европы оценила реформу юстиции в Молдове, а также поправки в Закон о прокуратуре и арест генпрокурора.

2021-10-20T13:38+0300

2021-10-20T13:38+0300

2021-10-20T13:38+0300

общество

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молдова

венецианская комиссия

джанни букиккио

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио считает, что в случае с задержанием генпрокурора Александра Стояногло власти действовали очень быстро. Такое мнение он высказал на брифинге в среду в Кишиневе, отвечая на вопрос журналистов о поправках в Закон о прокуратуре и поспешном аресте генпрокурора. В то же время он рассказал, что делегация Венецианской комиссии провела встречу с представителями парламентского большинства и оценила проведение реформы юстиции в Молдове. "Что касается прокуратуры, то Венецианская комиссия представит свое мнение по этому поводу. В Молдове произошли некоторые изменения. В обсуждениях с парламентским большинством мы подчеркивали, что срочность не следует путать с поспешностью", – добавил европейский чиновник. Напомним, рабочая группа высшего уровня Совета Европы находится в Кишиневе с визитом 20 и 21 октября. В повестке визита встречи с президентом Майей Санду, руководством Конституционного суда, главой юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате, главой МИДЕИ Нику Попеску, министром юстиции Серджиу Литвиненко, представителями Высшего совета магистратуры, руководством Национального антикоррупционного центра, а также с директором Национального агентства неподкупности.

https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html

https://ru.sputnik.md/20211010/zaderzhanie-stoyanoglo-ego-otstranenie-chto-mozhet-proizoyti-dalshe-45402191.html

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