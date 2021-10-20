https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html

Мутировавший "дельта" – штамм выявили в Израиле у ребенка из Молдовы

Мутировавший "дельта" – штамм выявили в Израиле у ребенка из Молдовы

Новый вид коронавируса выявлен при проверке в аэропорту Израиля у ребенка, прилетевшего из Молдовы.

2021-10-20T09:54+0300

2021-10-20T09:54+0300

2021-10-20T10:24+0300

коронавирус

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штаммы

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта" – AY.4.2. Вирус был выявлен при проверке в аэропорту Бен-Гурион у ребенка, прилетевшего из Молдовы. Об этом сообщают Известия со ссылкой на газету The Times of Israel.Британские ученые ранее заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.Представители ведомства также отметили, что ребенок на данный момент изолирован, он не контактировал ни с кем после возвращения в страну и находится под постоянным наблюдением врачей.

https://ru.sputnik.md/20211019/delta-britanif-novyy-shtamm-koronavirus-45715381.html

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в мире, израиль, штаммы