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Мутировавший "дельта" – штамм выявили в Израиле у ребенка из Молдовы
Мутировавший "дельта" – штамм выявили в Израиле у ребенка из Молдовы
Новый вид коронавируса выявлен при проверке в аэропорту Израиля у ребенка, прилетевшего из Молдовы.
2021-10-20T09:54+0300
2021-10-20T09:54+0300
2021-10-20T10:24+0300
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта" – AY.4.2. Вирус был выявлен при проверке в аэропорту Бен-Гурион у ребенка, прилетевшего из Молдовы. Об этом сообщают Известия со ссылкой на газету The Times of Israel.Британские ученые ранее заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.Представители ведомства также отметили, что ребенок на данный момент изолирован, он не контактировал ни с кем после возвращения в страну и находится под постоянным наблюдением врачей.
https://ru.sputnik.md/20211019/delta-britanif-novyy-shtamm-koronavirus-45715381.html
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в мире, израиль, штаммы
Мутировавший "дельта" – штамм выявили в Израиле у ребенка из Молдовы
09:54 20.10.2021 (обновлено: 10:24 20.10.2021)
Первый случай мутировавшего "дельта"-штамма коронавируса выявили у ребенка в Израиле.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта" – AY.4.2. Вирус был выявлен при проверке в аэропорту Бен-Гурион у ребенка, прилетевшего из Молдовы. Об этом сообщают Известия со ссылкой на газету The Times of Israel.
Британские ученые ранее заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.
"Пациент — 11-летний мальчик, у которого положительный результат теста был выявлен в аэропорту при возвращении из Молдовы", — говорится в сообщении Минздрава Израиля.
Представители ведомства также отметили, что ребенок на данный момент изолирован, он не контактировал ни с кем после возвращения в страну и находится под постоянным наблюдением врачей.